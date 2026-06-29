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Сохранить историю: столичный производитель помогает музеям Москвы оцифровывать коллекции

Разработчик технологий для оцифровки документов тесно взаимодействует с ведущими вузами, научными институтами и культурными учреждениями. За более чем тридцать лет работы реализовано свыше 1,5 тыс. проектов по всей стране. Среди заказчиков — столичные музеи и картинные галереи, усадьбы «Коломенское», «Архангельское», «Царицыно». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва — главный культурный и промышленный центр страны. Столичные предприятия активно внедряют передовые решения не только в производственные процессы, но и вносят вклад в сохранение научного и исторического наследия России. Например, столичный разработчик технологий оцифровки документов с применением искусственного интеллекта за годы работы реализовал свыше 1,5 тыс. проектов. Среди заказчиков — вузы, НИИ, библиотеки и учреждения культуры по всей стране. Особое место занимает сотрудничество с московскими музеями. Оно помогает сохранять подлинники, повышать качество учета и делать искусство и историю доступными в современном цифровом формате», — сказал Максим Ликсутов.

Корпорация «Элар» выполняет оцифровку учетной документации, сканирование и фотофиксацию музейных предметов, создает цифровые коллекции и оснащает учреждения профессиональным оборудованием собственного производства.

Среди клиентов: Музей-панорама «Бородинская битва», музей-заповедник «Царицыно», Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Останкино и Кусково», Музей Владимира Высоцкого, Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова, Московский зоопарк, Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева и другие учреждения культуры столицы.

Одним из наиболее масштабных и технологически сложных проектов стало создание цифровых коллекций музея-заповедника «Коломенское». Для фонда «Белый камень» — собрания архитектурных фрагментов из утраченных памятников Москвы, включая церковь Николая Чудотворца «Большой Крест», Сухареву башню, Симонов монастырь и церковь Космы и Дамиана в Садовниках, — была разработана специальная методика фотофиксации. Специалисты оцифровали всю коллекцию колонн и капителей, около 200 предметов весом от 50 до 240 кг.

Из фонда «Редкие, рукописные и старопечатные книги» с помощью планетарных сканеров были оцифрованы уникальные рукописные книги XVI—XIX веков, в том числе монастырские синодики XVII—XIX веков и «Евангелие учительное» 1550–1570 гг. — памятник эпохи Ивана Грозного.

Высококачественная фотофиксация превращает цифровой каталог в рабочий инструмент хранителя. Она позволяет фиксировать мельчайшие особенности и состояние музейных предметов, что важно не только для создания электронных коллекций и специальных проектов, но и в повседневной работе музея.

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Для Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Ильи Глазунова созданы электронные копии более 300 графических произведений художника — серии «Город», ранних рисунков, портретов выдающихся деятелей культуры XX века и цикла иллюстраций к произведениям русской классики. Для Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева выполнены сканирование и ретроконверсия 17 учетных книг, оцифровка тысячи гравюр и 96 произведений живописи.

Помимо выполнения проектов по оцифровке, компания оснащает музеи профессиональным оборудованием.

«В числе наших разработок — планетарные сканеры с технологиями искусственного интеллекта, предназначенные для музеев, архивов, библиотек и других учреждений, работающих с документальным и культурным наследием. Они позволяют не только бережно оцифровывать самые ценные материалы, но и автоматически контролировать качество съемки, повышая эффективность работы специалистов и обеспечивая стабильно высокий уровень цифровых копий. Сканеры «ЭларСкан» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что позволяет учреждениям использовать отечественное оборудование, отвечающее современным требованиям к качеству, безопасности и технологической независимости», — сказал директор департамента по маркетингу корпорации «Элар» Артем Вартанян.

Сканеры поставлены в Музей-панораму «Бородинская битва», музей-заповедник «Останкино и Кусково», музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», Дарвиновский музей и Музей-усадьбу «Остафьево» — «Русский Парнас».


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