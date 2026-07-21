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Правительство вводит балльную систему для химикатов, нужных при выпуске чипов

Правительство вводит балльную систему для химии, необходимой для производства чипов. Производителям придется набирать от 140 до 220 баллов, чтобы подтвердить локализацию материалов. Но документ вступит в силу только с 2028 года.

Баллы по химии

Как выяснил CNews, Минпромторг подготовил проект постановления, который вводит балльную систему оценки локализации для химических материалов, используемых при производстве электронной компонентной базы (ЭКБ). Документ вступит в силу с 1 января 2028 г. и затронет 22 вида химической продукции, критически важной для микроэлектроники.

Согласно проекту постановления, который размещен на портале нормативных правовых актов, Минпромторг дополняет новыми позициями раздел XXI приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Документ устанавливает балльные критерии оценки уровня локализации для различных видов промышленной продукции.

Для каждой позиции устанавливаются балльные критерии локализации: перечень технологических операций, которые должны выполняться на территории России или государств-членов ЕАЭС.

Сколько баллов нужно набрать

Производителям химических материалов для признания их продукции российской необходимо будет набрать определенное количество баллов. Самый высокий порог в 220 баллов установлен для триэтилбората и триэтилфосфата.

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© uflypro / Фотобанк Фотодженика
Минпромторг перенес сроки балльной системы для химии

Для особо чистой перекиси водорода, N-метил-2-пирролидона и трибромида бора требуется набрать не менее 200 баллов. Для большинства других материалов порог варьируется от 140 до 190 баллов.

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Баллы начисляются за выполнение конкретных технологических операций на территории России. Самый весомый вклад: по 100 баллов дается за синтез. Также оцениваются: очистка сырья — до 75 баллов в зависимости от продукта, смешение реагентов — 40 баллов, фильтрация — от 20 до 50 баллов и фасовка — до 50 баллов.

В некоторых случаях предусмотрены дополнительные операции: например, для трибромида бора за предварительную очистку сырья дают 50 баллов, за концентрирование и очистку — еще 50.

Обязательные требования

Помимо баллов, производители должны соответствовать обязательным требованиям. У них должны быть лицензионные права или исключительные права на конструкторскую и техническую документацию либо технологический регламент на производство на срок не менее одного года. Также необходимо наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором выпускается продукция, соответствующая классу опасности промышленного объекта.

Важным критерием является использование российского сырья: за долю от 50% начисляется 5 баллов, от 75% — 10 баллов, за 100% российского сырья — 15 баллов.

Зачем это нужно

Как следует из пояснительной записки к проекту, документ разработан в инициативном порядке с целью снижения зависимости высокотехнологичных областей промышленности от зарубежных поставщиков, обеспечения обороноспособности и достижения технологического суверенитета России.

Также авторы проекта прямо указывают на необходимость защиты российского рынка химической продукции от конкуренции со стороны, в первую очередь, китайских производителей. Проект постановления согласован с производителями перечисленных химических материалов, которые обрели производственные компетенции в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поддержанных Минпромторгом.

Перенос сроков

В ноябре 2025 г. CNews писал о планах Минпромторга ввести баллы для производителей химии для микроэлектроники, однако тогда речь шла о пяти позициях (калий марганцовокислый, тартрат натрия, соли лимонной кислоты, полиэфиры и пероксиды органические) и вступлении в силу с 1 января 2027 г.

Нынешний проект значительно расширяет перечень — до 22 позиций, но сроки сдвинуты на 2028 г.

Кристина Холупова

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