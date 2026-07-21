Директор по ИИ в администрации Трампа подал в отставку, проработав три месяца. Предыдущий продержался неделю

В американском федеральном ведомстве, отвечающем за стандарты и безопасность ИИ, уволен второй за три месяца руководитель. Крис Фолл подал в отставку сразу после того, как китайская компания Moonshot AI выпустила новую версию своей модели с открытым исходным кодом, что вызвало в США бурную дискуссию о необходимости введения новых запретов в области ИИ.



Отставка через три месяца после назначения

Министерство торговли США заявило об отставке Криса Фолла (Chris Fall), директора Центра стандартов и инноваций в области искусственного интеллекта (CAISI, Center for AI Standards and Innovation), работающего в рамках национального института стандартов и технологий (NIST), пишет Axios.

Фолл увольняется всего через три месяца после назначения в апреле 2026 г., когда он сменил Коллина Бернса (Collin Burns), проработавшего на этом посту менее недели.

В отсутствие руководителя курировать и исполнять обязанности директора CAISI будет директор NIST Арвинд Раман (Arvind Raman), сообщили представители министерства изданию. CAISI останется без постоянного руководителя пока власти обсуждают дальнейшие шаги в отношении стандартов и надзора за ИИ.

Unsplash - Tabrez Syed Белый Дом меняет ответственных за ИИ в попытках ввести ограничения отрасли, несмотря на протесты бизнеса

Федеральное ведомство CAISI создано при Министерстве торговли США для разработки технических стандартов и методов тестирования моделей искусственного интеллекта, а также для оценки рисков кибербезопасности.

Чехарда в руководстве

Бернса «вынудили» уйти с должности в апреле, потому что он ранее работал в компании Anthropic, с которой администрация Трампа (Donald Trump) вела борьбу, как сообщала газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Фолл не замечен в связях с ИИ-бизнесом, он занимал разные должности в Министерстве энергетики, выяснил TechCrunch, был директором Управления науки, а также исполняющим обязанности директора Агентства перспективных исследовательских проектов в области энергетики, а до этого работал в Управлении военно-морских исследований министерства (ONR).

До Бернса и Фолла «царем по ИИ» в администрации Трампа был венчурный капиталист Дэвид Сакс (David Sacks), занимавший должность главы Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют до марта 2026 г.

Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) на фоне попыток ужесточения регулирования ИИ и неопределенности государственной политики в этой области уже призвал к созданию нового независимого регулирующего органа с теми же функциями, которые на данный момент закреплены за CAISI, писал TechCrunch в июле 2026 г.

Ограничения ИИ в США

Отставка Фолла последовала за началом бурной дискуссии в прошедшие выходные по поводу новой версии открытой модели Kimi китайской компании Moonshot, которая показала конкурентоспособные результаты по сравнению с флагманскими моделями передовых разработок.

По данным Axios, администрация Трампа рассматривала возможность каким-либо образом ограничить или запретить китайские открытые модели, что вызвало протесты, в том числе со стороны Сакса, который считает, что регулирование не должно использоваться в качестве протекционистской стратегии для американских ИИ-лабораторий.

В июне 2026 г., как сообщал CNews, Белый дом приказал компании Anthropic заблокировать иностранным клиентам доступ к ее ИИ‑моделям. Anthropic приложила усилия к тому, чтобы вернуть доступ к своим моделям пользователям во всем мире. Запрет был снят к концу месяца. Также в июне OpenAI заявила, что по просьбе Правительства США согласилась ограничить распространение своей серии моделей GPT-5.6 группой «доверенных партнеров».

В середине июля 2026 г. Белый дом выпустил указ о новой программе надзора за безопасностью ИИ под названием «Золотой орел», которая создает координационный центр. В программу был включен ряд федеральных организаций, в том числе Министерство торговли и Министерство внутренней безопасности, но не CAISI, как отметил CNBC.