Российский ИИ будет точно контролировать сахар в крови при диабете у женщин

В России создают ИТ-систему с технологией искусственного интеллекта для контроля сахара при диабете у женщин. ИТ-система объединит данные непрерывного мониторинга глюкозы, сведения о гормональном цикле, проводимой терапии, а также особенностях образа жизни пациентки.

Разработка ИТ-системы

В России создают ИТ-систему с технологией искусственного интеллекта (ИИ) для контроля сахара при диабете у женщин, пишет ТАСС. Она объединит данные непрерывного мониторинга глюкозы, сведения о гормональном цикле, проводимой терапии и образе жизни пациентки

В июле 2026 г. молодые ученые Сеченовского университета разрабатывают ИИ-систему, направленную на повышение точности контроля уровня глюкозы у женщин с сахарным диабетом с учетом их физиологических особенностей.

«Мы развиваем подход, при котором женская физиология рассматривается как самостоятельный клинически значимый фактор, влияющий на уровень гликемии и течение сахарного диабета. Наша ИИ-система объединит данные непрерывного мониторинга глюкозы, анализ особенностей гормональных циклов, информацию о проводимой терапии и образе жизни пациентки в единую интеллектуальную платформу», — отметила студентка Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Екатерина Ершова.

Министерство здравоохранения России Российский ИИ научится точно контролировать сахар в крови у женщин с диабетом

Разрабатываемая ИИ-система объединит данные непрерывного мониторинга глюкозы, сведения о гормональном цикле, проводимой терапии и особенностях образа жизни пациентки. Предполагается, что такой подход позволит выявлять индивидуальные закономерности, которые сложно обнаружить при традиционном анализе, и обеспечить более персонализированное ведение пациентов.

По словам Ершовой, в июле 2026 г. большинство цифровых решений в диабетологии основано на усредненной модели пациента, в то время как особенности женской физиологии могут существенно влиять на динамику гликемии.

Измененная исходная сборка

«В 2026 г. есть данные исследований, которые показывают, что в лютеиновую фазу цикла у пациенток с сахарным диабетом 1 типа ухудшается время пребывания в целевом диапазоне гликемии, повышается средний уровень глюкозы и увеличивается суточная потребность в инсулине. При этом алгоритмов, способных учитывать эти закономерности, до сих пор не существует», — подчеркнула медицинский консультант проекта, врач-эндокринолог, аспирант кафедры эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского университета Елена Анциферова.

Совместная работа

Над проектом совместно с молодыми учеными Сеченовского университета работают специалисты Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского технического университета связи и информатики, а также Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

В июле 2026 г. команда завершает доработку минимально жизнеспособного продукта (MVP). Уже создан первичный прототип ИИ-системы, который позволяет вносить и визуализировать данные в удобном пользовательском интерфейсе.

Неутешительная статистика

Почти шесть миллионов человек в России имеют диагноз сахарный диабет, об этом заявила директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И.И. Дедова Наталья Мокрышева.

«По результатам последних эпидемиологических исследований, почти 6 млн человек в России зарегистрированных в мае 2026 г. с диагнозом сахарный диабет, — сказала Мокрышева.

Однако реальное число заболевших может быть вдвое выше. По словам Мокрышевой, многие люди не подозревают о наличии у них заболевания. Она подчеркнула, что в 2026 г. основные усилия медицинских специалистов направлены на раннее выявление сахарного диабета и профилактику его осложнений.