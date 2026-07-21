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Российский ИИ будет точно контролировать сахар в крови при диабете у женщин

В России создают ИТ-систему с технологией искусственного интеллекта для контроля сахара при диабете у женщин. ИТ-система объединит данные непрерывного мониторинга глюкозы, сведения о гормональном цикле, проводимой терапии, а также особенностях образа жизни пациентки.

Разработка ИТ-системы

В России создают ИТ-систему с технологией искусственного интеллекта (ИИ) для контроля сахара при диабете у женщин, пишет ТАСС. Она объединит данные непрерывного мониторинга глюкозы, сведения о гормональном цикле, проводимой терапии и образе жизни пациентки

В июле 2026 г. молодые ученые Сеченовского университета разрабатывают ИИ-систему, направленную на повышение точности контроля уровня глюкозы у женщин с сахарным диабетом с учетом их физиологических особенностей.

«Мы развиваем подход, при котором женская физиология рассматривается как самостоятельный клинически значимый фактор, влияющий на уровень гликемии и течение сахарного диабета. Наша ИИ-система объединит данные непрерывного мониторинга глюкозы, анализ особенностей гормональных циклов, информацию о проводимой терапии и образе жизни пациентки в единую интеллектуальную платформу», — отметила студентка Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Екатерина Ершова.

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Министерство здравоохранения России
Российский ИИ научится точно контролировать сахар в крови у женщин с диабетом

Разрабатываемая ИИ-система объединит данные непрерывного мониторинга глюкозы, сведения о гормональном цикле, проводимой терапии и особенностях образа жизни пациентки. Предполагается, что такой подход позволит выявлять индивидуальные закономерности, которые сложно обнаружить при традиционном анализе, и обеспечить более персонализированное ведение пациентов.

По словам Ершовой, в июле 2026 г. большинство цифровых решений в диабетологии основано на усредненной модели пациента, в то время как особенности женской физиологии могут существенно влиять на динамику гликемии.

Измененная исходная сборка

«В 2026 г. есть данные исследований, которые показывают, что в лютеиновую фазу цикла у пациенток с сахарным диабетом 1 типа ухудшается время пребывания в целевом диапазоне гликемии, повышается средний уровень глюкозы и увеличивается суточная потребность в инсулине. При этом алгоритмов, способных учитывать эти закономерности, до сих пор не существует», — подчеркнула медицинский консультант проекта, врач-эндокринолог, аспирант кафедры эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского университета Елена Анциферова.

Совместная работа

Над проектом совместно с молодыми учеными Сеченовского университета работают специалисты Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского технического университета связи и информатики, а также Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

В июле 2026 г. команда завершает доработку минимально жизнеспособного продукта (MVP). Уже создан первичный прототип ИИ-системы, который позволяет вносить и визуализировать данные в удобном пользовательском интерфейсе.

Неутешительная статистика

Почти шесть миллионов человек в России имеют диагноз сахарный диабет, об этом заявила директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И.И. Дедова Наталья Мокрышева.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«По результатам последних эпидемиологических исследований, почти 6 млн человек в России зарегистрированных в мае 2026 г. с диагнозом сахарный диабет, — сказала Мокрышева.

Однако реальное число заболевших может быть вдвое выше. По словам Мокрышевой, многие люди не подозревают о наличии у них заболевания. Она подчеркнула, что в 2026 г. основные усилия медицинских специалистов направлены на раннее выявление сахарного диабета и профилактику его осложнений.

Антон Денисенко

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