Единственный в России: в Свердловской области проходит тестирование первый междугородний беспилотный трамвай

В столице Урала представили работу экспериментального беспилотного трамвая проекта межмуниципальной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма. Это первый в России беспилотный трамвай, который после прохождения тестовых испытаний будет курсировать между двумя городами. Об этом CNews сообщили представители ООО «Группа Мовиста».

В рамках экспериментальной правовой инициативы в сфере цифровых инноваций беспилотный трамвай на базе модели 71-911ЕМ «Львенок» уже научился без помощи человека проходить все этапы обслуживания в депо (все функции цифрового депо синхронизированы с автоматическими системами трамвая). Также трамвай «видит» препятствия на пути. Высокоточная система распознавания препятствий идентифицирует объект, расстояние до него и траекторию его движения. В автоматическом режиме вагон останавливается за 7-10 метров до помехи на путях. И возобновляет движение после их устранения. Испытания проводятся в различных погодных условиях. В туман, дождь, снегопад беспилотный трамвай работает с неизменной эффективностью.

«Внедрение беспилотного трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой — это еще один важный этап для российской транспортной отрасли. Наши системы машинного зрения и искусственного интеллекта доказали: они готовы к реальным вызовам — от распознавания препятствий до полной автоматизации процессов в депо. Мы видим, что наши интеллектуальные системы управления становятся основой для подобных решений, - сказал управляющий директор по развитию интеллектуальных систем управления АО «ТМХ» Андрей Романчиков.

«На линии «Верхнепышминского трамвая» работают 11 современных низкопольных трамваев «Львенок», производства нашей компании, – сказал генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко. – Нам особенно приятно, что инновации на общественном транспорте запускаются не только в Москве и Санкт-Петербурге, эстафету подхватывает столица Урала и на первом в России межмуниципальном маршруте ведется тестирование систем беспилотного трамвая. Использование искусственного интеллекта призвано сделать поездки на трамвае еще более безопасными и комфортными. Главная задача систем, не заменить водителя, а помочь ему в экстренных ситуациях».

Напомним, что с инициативой развития цифровых инноваций на рельсовом транспорте в Екатеринбурге и включении Свердловской области в тестовый правовой режим внедрения беспилотных трамваев выступила компания «Группа Мовиста». Эта инициатива была поддержана руководством уральской столицы. 7 июля 2025 г. состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Екатеринбурга, компанией-инвестором «Группа Мовиста» и компанией «ТМХ Интеллектуальные системы». Документ зафиксировал сотрудничество в сфере развития цифровых сервисов и внедрения цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств (беспилотных трамваев) в городе Екатеринбурге на 10 лет вперед. Практика не заставила себя ждать – спустя всего 4 месяца беспилотный трамвай уже с успехом тестируется на базе цифрового депо «Верхнепышминского трамвая».

«Мы благодарны Правительству Свердловской области и руководству города Екатеринбурга за поддержку проекта по внедрению систем беспилотного транспорта на линии, соединяющей Екатеринбург и город-спутник Верхнюю Пышму. Беспилотные трамваи – это, безусловно, следующий этап развития общественного транспорта. Сейчас у всех, кто работает в сфере пассажирского транспорта есть понимание, что беспилотные технологии не дань моде или новому тренду, а направление, которое с нами «всерьез и надолго». Потому что за этими технологиями экологичность, эффективность, безопасность движения. Спасибо нашим партнерам, всем, кто трудился над разработкой и внедрением новой технологии», – сказал Алексей Зотов, генеральный директор «Группы Мовиста».

Важно отметить, что работа по эксперименту запуска беспилотных трамваев ведется не только в Екатеринбурге, но в Москве, Санкт-Петербурге. На уровне Правительства России утвержден экспериментально-правовой режим, срок действия которого рассчитан до 2027 г. Тестирование беспилотного трамвая в депо «Верхнепышминского трамвая» позволяет подать заявку и присоединиться к ЭПР. По результатам всех этапов испытаний, скорее всего к 2028 г., пассажиры уже увидят полноценный ход беспилотных трамваев.

В депо «Верхнепышминского трамвая» все необходимые приготовления технологического, технического, организационного характера проведены.