ИИ и роботы могут захватить 57% работы в США

Исследование McKinsey показывает, что успех зависит не от технологии, а от переосмысления рабочих процессов и развития навыков сотрудников. Ведь 57% всех рабочих часов в США можно автоматизировать через агентов с искусственным интеллектом и робототехнику, но это вовсе не означает массовую безработицу. Компании, которые сформируют модель (человек-агент-робот) получат максимальный прирост производительности. Компании-лидеры получают в три раза выше возврат на инвестиции, чем остальные, потому что переходят от автоматизации отдельных задач к переукладки целых профессиональных ролей.

Тотальная автоматизация

Агенты с искусственным интеллектом (ИИ) могут автоматизировать 57% работы в СЩА, но успех зависит от трансформации процессов и инвестиций в людей, исследователи McKinsey в ноябре 2025 г. опубликовали свой доклад. Наибольший риск, по оценке исследователей, несут рабочие места, где много формализуемой работы с информацией: подготовка документов, обработка данных, делопроизводство.

McKinsey проанализировала 900+ видов профессиональной деятельности и обнаружили, что большинство ролей на 30-60% состоят из задач, которые поддаются частичной или полной автоматизации. Но оставшиеся 40-70% требуют человеческого суждения, творчества, эмпатии и стратегического мышления. Специалисты подчерчивают, автоматизировать не значит полностью заменить людей.

Администраторы данных — 88% задач поддаются автоматизации. Руководители — 15%. Врачи — 42%. Это означает, что траектория каждой профессии будет разной, и вероятность вымирания целых ролей низка.

Unsplash - Homa Appliances ИИ-агенты и роботы могут автоматизировать 57% работы в США

Уже в ноябре 2025 г. ИИ-агенты и роботы могли бы автоматизировать до 57% всех рабочих часов в США, если компании радикально перестроят процессы. По расчетам аналитиков, под ударом в таком сценарии оказывается около 40% рабочих мест. При этом примерно треть нынешних профессий в США исследователи McKinsey относят к труднозаменимым: там критичны физическое присутствие, эмпатия, гибкое мышление и работа в непредсказуемой среде, а главным барьером масштабной автоматизации становятся не технологии, а политика, инвестиции и готовность бизнеса полностью переформатировать рабочие процессы.

Различные типы взаимодействия

Аналитики McKinsey выделяют три типа взаимодействия между людьми и ИИ-технологиями, и только один из них приводит к масштабному выигрышу.

Вспомогательная автоматизация — ИИ-агенты выполняет рутину т.е. человек проверяет результат и принимает решение. Это самый безопасный путь, но эффект скромный: +10-15% производительности. Пример: ИИ-дефектор предложит улучшения по детали, инженер проверит и отправит клиенту или руководителю.

Частичная автоматизация — ИИ самостоятельно принимает решения по стандартным сценариям, а человек вмешивается при исключениях. Эффект: +25-40% производительности. Пример: чат-бот обслуживает 80% запросов клиентов банка, а сложные случаи переходят к специалисту.

Редизайн рабочего процесса — компания полностью переосмысляет процесс, перекладывая части работы между людьми, ИИ-агентами и роботами оптимально. Эффект: +50-70% производительности, часто с улучшением качества. Пример: вместо того, чтобы финансист проводит 6 часов на подготовку отчета, он тратит один час на настройку ИИ-агента, который автоматизирует конвертацию данных, проверку, и форматирование. Финансист тратит оставшиеся пять часов на анализ и консультирование по бумагам.

Если вспомогательная автоматизация требует минимальных инвестиций и перестройки процессов в самом бизнесе, то частичная автоматизация или редизайн рабочего процесса требуют пересмотра всей работы и изменения организационной структуры, переподготовки сотрудников и переосмысления ключевые показатели эффективности — это сложно, долго и рискованно. Если же американский бизнес действительно перестроят процессы под связку людей, ИИ-агентов и роботов, то к 2030 г. это может принести экономике США около $3 трлн дополнительной ценности ежегодно — не только за счет сокращения затрат, но и за счет ускорения разработки продуктов и роста производительности.

Профессии, которых боятся

Наибольший риск, по оценке исследователей McKinsey, несут юристы начального уровня, административный и офисный персонал, часть программистов — именно там McKinsey уже фиксирует замедление найма на фоне активного внедрения ИИ-инструментов.

Вторая же большая зона риска — это физический труд на складах, в логистике и при работе с оборудованием. Все, что можно описать как повторяемые операции в контролируемой среде. Это относительно легко отдать робототехнике, ведь в России такими проектами уже заняты в ноябре 2025 г., о чем информировал CNews.

Зато медицинские сестры, сиделки, персонал по уходу, учителя, а также специалисты по обслуживанию и ремонту выглядят гораздо устойчивее. В таких профессиях значительная доля задач требует физического труда, развитой моторики, эмпатии, наблюдательности и контекстного мышления — то, что роботы в 2025 г. имитируют хуже всего.