CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
|

Власти выделили 55 миллиардов на доводку оборудования и материалов для российских чипов до серийного производства

Правительство выделило 54,5 млрд руб. на центры внедрения оборудования и материалов для микроэлектроники. Центры появятся в Зеленограде к 2028 г. и в Санкт-Петербурге к 2027 г.

Центры внедрения

Как выяснил CNews, власти выделили 54,5 млрд руб. на создание центров внедрения микроэлектроники в России. Речь идет о двух центров в Зеленограде.

Как следует из презентации Минпромторга, на создание «Базового центра» выделили 50 млрд руб. Его площадь составит 9 тыс. кв. м. Он будет работать с микроэлектроникой и силовой электроникой по технологии 250-90 нанометров (нм) на пластинах диаметром 200 мм. В эксплуатацию центр будет введен в 2028 г.

Второй центр под названием «Стартовый» будет работать на базе Национального исследовательского университета «Московского института электронной техники» (НИУ МИЭТ) также в Зеленограде. На него выделили 4,5 млрд руб., следует из документа министерства.

Он тоже будет работать по направлениям силовая электроника и микроэлектроника, но на пластинах диаметром 100-150 мм (по топологии более 180 нм). Его площадь составит 3 тыс. кв. м. А введен в эксплуатацию он будет в 2028 г.

miet700.jpg
МИЭТ
В Зеленограде откроют два центра внедрения микроэлектроники

Еще один центр «СВЧ-электроники» планируется открыть на базе ФТИ им. Иоффе в Санкт-Петербурге. Вложений на проект не предусмотрено. Центр будет работать с пластинами 100-150 мм по топологии более 350 нм. Его площадь составит 0,5 тыс. кв. м и внедрить его в эксплуатацию планируют в 2027 г.

Что там будут делать

Предполагается на базе таких центров доводить до уровня серийной продукции результаты опытно-конструкторских работ по направлениям отечественного оборудования и материалов для производства микроэлектроники, рассказал CNews собеседник, близкий к проекту.

Как правило, когда речь идет о полигоне или лаборатории, имеется в виду тестовая производственная линия, в рамках которой можно проверять работу отдельных компонентов линии, разрабатывать или проверять техпроцессы, пояснял автор Telegram‑канала RUSmicro Алексей Бойко.

Тестировать на таких полигонах могут, например, фотолитографические установки, анализаторы цепей, степперы и другое оборудование, которое входит в состав технологических маршрутов микроэлектронных и СВЧ-электронных производств, объяснял «Коммерсанту» в конце июля 2023 г. глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин.

Такие площадки, как полигоны, полезны производителям, так как сокращают риски и сроки создания новых производств, особенно тем, кто начинает работать с новыми технологиями, считает доцент Донского государственного технического университета Алексей Попов. Впрочем, создание полигонов под эгидой государства или за его счет будет только затягивать процесс, допускает он. При грамотном подходе запуск полигонов несет положительный эффект, поскольку позволит сконцентрировать в одном месте набор необходимого оборудования для тестирования с возможностью коллективного доступа, заметил Бойко.

Оборудование и материалы

Минпромторг активно публиковал тендеры на подобные работы с 2023 г., которые уже выполняются. Поэтому на отечественные микроэлектронные заводы до 2032 г. поступят 122 российских установки для производства микросхем. Среди них есть установки для переноса изображения на пластину на уровне топологии, установка контроля топологического рисунка фотошаблонов, кластер плазмо-химического травления, установка для выращивания кристаллов Ge и др.

Около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники планируется импортозаместить к 2030 г. Для формирования дорожной карты было выбрано 20 технологических маршрутов, включая микроэлектронику (от 180 до 28 нм), СВЧ-электронику, фотонику, силовую электронику, производство фотошаблонов и сборку ЭКБ и модулей, производство пассивной электроники и т. д.

Однако накануне CNews писал о том, что средств на освоение установок для производства микроэлектроники не хватает. Хотя Минпромторг заверяет, что не собирается отказывать от части работ, которые пока были сдвинуты по срокам из-за недофинансирования.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России официально началась блокировка WhatsApp

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Россия под атакой. Госучреждения и дипломатические службы России под волной кибератак

К чему-то готовятся? Власти рекомендуют чиновникам перейти в Max до Нового года. Опрос

ИИ и роботы могут захватить 57% работы в США

Власти выделили миллиарды на российские установки для производства чипов взамен американских и европейских

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР EdTech: Цифровизация образования
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Рынок HR Tech 2025
ОБЗОР Российские RPA-платформы 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Онлайн-доски 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Kubernetes: Легкий старт 2025