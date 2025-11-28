В России официально началась блокировка WhatsApp

Роскомнадзор сообщил о начале поэтапных ограничений на работу WhatsApp в России. Пользователи уже жалуются на проблемы в его работе. Причиной называется нарушение данным мессенджером российского законодательства и использование его для террористической деятельности.

Роскомнадзор сообщил о последовательном введении ограничительных мер в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

В ведомстве напомнили, что в августе 2025 г. началась «постепенная деградация» звонков в WhatsApp.

Сейчас введение ограничений в WhatsApp продолжено. «Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», - заявили в ведомстве.

«WhatsApp продолжает нарушить российское законодательство: мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан, - уточнили в Роскомнадзоре. - В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован».

С утра пятницы 28 ноября 2025 г. пользователи стали массово жаловаться на ухудшение работы WhatsApp - об это свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «Сбой.рф». Ранее о том, что блокировка WhatsApp в России является вопросом времени, говорили депутаты Госдумы Антон Немкин и Андрей Свинцов. Предпосылки для блокировки WhatsApp в России

В 2022 г. после начала специальной военной операции России на Украине, корпорация Meta была признана в России экстремистской. Ее пресс-секретарь Энди Стоун (Andy Stone) был заочно арестован российским судом. Два принадлежащих Meta сервиса Facebook и Instagram были заблокированы, но WhatsApp продолжал работать.

В конце 2024 г. WhatsApp был внесен Роскомнадзором в Реестр организаторов распространения информации (ОРИ). ОРИ обязаны хранить на территорию России содержимое переписки своих пользователей в течение полугода. Метаданные о действиях пользователей ОРИ должны были хранится в течение года, с 2025 г. - в течение трех лет.

Примечательно, что Реестр ОРИ ведется с 2014 г. Включение в него WhatsApp породило слухи о его возможной блокировке. Весной 2025 г. стало известно о блокировке Telegram и WhatsApp на территории Чечни и Дагестана.

Создание национального мессенджера

Летом 2025 г. в России был принят законом о создании многофункционального сервиса обмена информацией (МСОИ), который соединит в себе функционал мессенджера, электронного правительства и государственных информационных систем. В частности, МСОИ можно будет использоваться для идентификации личности оффлайне при оказании гостиничных и образовательных услуг, а также подписывать с его помощью сделки.

Оператором МСОИ Правительства назначило компанию «Коммуникационная платформа», «дочку» интернет-холдинга VK. Данная компания разрабатывает продукт Max, который, таким образом, стал «национальным мессенджером».

В июле 2025 г. Президент России Владимир Путин поручил Правительству подготовить меры по ограничению использования в России коммуникационнных сервисов из недружественных стран.

После этого депутат Госдумы Антон Горелкин высказал предположение, что WhatsApp попадет в список ПО из недружественных стран, которое должно быть ограничено. Впрочем, председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Сергей Боярский тогда это опровергал.

В августе 2025 г., как уже отмечалось выше, были введены ограничения на звонки в WhatApp и Telegram на территории России. Позднее появились сообщения о блокировке SMS, которые WhatsApp и Telegram присылают российским пользователям для идентификации.

Как в России блокировали другие мессенджеры

В 2024 г. в России был заблокирован ряд популярных мессенджеров: Viber, Discord и Signal. В 2018-2020 гг. Роскомнадзор пытался блокировать Telegram, но блокировка привела к сбоям в работе других сервисов и была отменена. Впрочем, тогда в России еще не существовало инфраструктуры суверенного интернета, позволяющей Роскомнадзору самостоятельно управлять маршрутами интернет-трафика.