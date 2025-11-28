К чему-то готовятся? Власти рекомендуют чиновникам перейти в Max до Нового года. Опрос

Минцифры порекомендовало чиновникам до 1 января 2026 г. перейти в мессенджер Max и затем отчитаться о переходе. В России уже ограничены звонки в Telegram и WhatsApp*, а большинство других иностранных мессенджеров и вовсе полностью заблокированы.

Совет поторопиться

Минцифры в письменном виде порекомендовало госорганам как можно скорее перейти в российский мессенджер Max, пишут «Ведомости». Согласно рекомендации, лучше всего это сделать до 1 января 2026 г. – это относится к государственным и муниципальным служащим. Сотрудникам бюджетных и подведомственных организаций рекомендовано совершить переход до 1 февраля 2026 г. И те, и другие должны предоставить Минцифры отчет о переходе к 1 февраля 2026 г.

В документе речь идет именно о мессенджере Max, подтвердил изданию приближенный к Правительству России источник.

С чем конкретно связана сама рекомендация и указанные в ней сроки – ясности нет. Напомним, что с августа 2025 г. в России ограничены звонки в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp*. В конце осени 2025 г. многие пользователи столкнулись с резким замедлением работы этих сервисов – фотографии и документы загружаются крайне медленно, а сообщения отправляются и приходят с задержкой. Сотрудник редакции CNews убедился в этом на собственном опыте. Особенно сильно это проявляется на мобильном интернете, но и на проводном отправка небольших файлов работает медленно при подключении через домашний интернет одного операторов «большой четверки».

Max появился весной 2025 года

Также в России за последние полтора года были заблокированы многие крупнейшие иностранные мессенджеры – Discord, Viber и Signal.

Альтернативы есть, но их все меньше

Письмо Минцифры отправил замминистра связи Олег Кочанов. Он разослал его по различным госорганизациям и прикрепил к нему приказ, подписанный министром связи Максутом Шадаевым.

Как пишут «Ведомости», письмо было отправлено по поручению премьера Михаила Мишустина по итогам совещания по вопросу «О многофункциональном сервисе обмена информацией». Оно прошло 21 октября 2025 г.

Важно подчеркнуть, что в письме говорится о возможности выбрать в качестве альтернативы Max другие коммуникационные сервисы, но обязательно отечественные. В России таковые имеются, но их с каждым разом становится все меньше.

К примеру, Max – это детище холдинга VK. За последние два года холдинг уничтожил два мессенджера, работавших десятилетиями и потенциально способных стать альтернативой Max.

Сначала в апреле 2024 г. VK закрыл изначально израильский ICQ, работавший с 1996 г. в 2010 г. ставший российским, а в 2020 и 2022 гг. переживший два перерождения. В августе 2024 г. участь ICQ постигла и «Агент Mail.ru».

Также у VK есть корпоративный мессенджер VK Teams, названный, очевидно, по аналогии с Microsoft Teams.

В августе 2025 г. CNews писал о появлении нового отечественного мессенджера «Молния» от компаний «Ред Софт» и Passion Tech. Проект позиционируется как суперапп – сервис предлагает функции общения, оплаты товаров и услуг, а также трансграничной торговли.

Рекомендация или приказ

Отчет о переходе на Max нужно будет отправить в Минцифры. Однако то, что указано в письме, пока стоит рассматривать именно как рекомендацию, а не приказ, сообщила «Ведомостям» старший юрист i-Legal Полина Гаврюшина. По ее словам, письмо «само по себе не создает прямой юридической обязанности для конкретных госслужащих»

Она добавила, что обязанность перейти в Max появится только в случае публикации соответствующих локальных нормативных актов, будь то приказы, инструкции, регламенты по делопроизводству и информационной безопасности, внутри конкретных ведомств.

Полина Гаврюшина подчеркнула, что если такие акты появятся, то отказ от перехода на Max может «квалифицироваться как дисциплинарный проступок и повлечь взыскание».

Иностранным мессенджерам – бой

По мнению директора практики организационного развития «КСК групп» Михаила Меркулова, нынешнее письмо Минцифры – это еще один пример борьбы властей с иностранными мессенджерами. Но при этом в документе нет ни слова о запрете пользования ими.

На это обратил внимание адвокат, научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ Кирилл Дозмаров. Он заявил изданию, что сотрудники госорганов в итоге смогут пользоваться одновременно и Max, и его иностранными аналогами.

Как считает партнер Comply, руководитель практики Tech Сергей Сайганов, нет никакой сложности в том, чтобы установить на устройство приложение Max или открыть его веб-версию в браузере. Настоящие сложности, сказал «Ведомостям» генеральный директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев, возникнут при непосредственной организации перехода, поскольку потребуется обучить пользоваться Max миллионы чиновников – федеральных, региональных и муниципальных. Многие из них давно привыкли к иностранным сервисам и наверняка будут сопротивляться переходу в Max.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.



