Создана первая в России комплексная система агрометеомониторинга

В Республике Татарстан стартовал пилотный проект «Агрометеомониторинг», который является самым крупным и масштабным проектом в России в области агрономии и метеорологии. В рамках этого проекта в регионе будет функционировать более 100 метеорологических станций, которые позволят собирать и анализировать данные о погодных условиях. Проект реализуется ПАО «Ростелеком» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители АО «Агропромцифра».

Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан: «Летом мы завершили первую очередь строительства нашей сети и уже успели протестировать систему. К концу года планируем установить более 100 метеостанций во всех районах Татарстана. Уверен, что представители сельскохозяйственной отрасли оценят преимущества цифрового решения».

Основной целью проекта является его применение в системе агрострахования. Современная инфраструктура метеомониторинга позволит объективно фиксировать опасные природные явления и активности вредителей, что решит проблему подтверждения страховых случаев. В рамках пилотного режима планируется внести изменения в нормативную базу, предусматривающую использование данных метеостанций в качестве официального источника информации при урегулировании страховых событий.

Ленар Гарипов, первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан: «Впервые в России создана комплексная система агрометеомониторинга, разработанная и внедряемая в тесном партнерстве с Росгидрометом. Данный проект является уникальным примером эффективного публично-частного сотрудничества, направленного на решение фундаментальных проблем сельскохозяйственной отрасли».

Также важной частью системы будет наблюдение за тем, как погодные условия влияют на развитие вредителей и болезней растений. Сбор метеоданных поможет агрономам предсказывать вспышки таких вредителей как тля, колорадский жук и гусеницы, а также патогенных микроорганизмов. Достигнуть этого будет возможно за счёт создания единой системы мониторинга метеорологических данных для оперативного принятия управленческих решений в агропромышленном секторе. Внедрение сети автоматизированных метеостанций позволит в режиме реального времени отслеживать ключевые погодные параметры, включая температуру воздуха и почвы, влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, интенсивность осадков и уровень ультрафиолетового излучения.

Техническая реализация проекта основана на развертывании сети метеостанций, соответствующих требованиям Росгидромета, покрывающие 100% территории Республики Татарстан. Особенностью системы стало размещение оборудования на вышках сотовой связи, что обеспечивает широкий территориальный охват. Научная составляющая проекта включает исследование зависимости развития болезней и вредителей от фенологической фазы и агрометеорологических условий.

Ольга Чебунина, генеральный директор АО «Агропромцифра»: «Для "Агропромцифры", как разработчика программного обеспечения, особенно важна практическая направленность проекта. Создается целая цифровая экосистема, посредством которой аграрий получит качественные аналитические сервисы, базирующиеся на данных в режиме реального времени. Наша подсистема является "кровеносной системой" проекта и обеспечивает надежный сбор, верификацию и анализ информации с метеостанций, и будет использоваться в качестве базы для системы агрострахования с объективным подтверждением событий, а также формирования прогнозных моделей по развитию болезней и вредителей. Этот проект — наглядный пример того, как современные технологии должны работать на благо аграриев, минимизируя их риски и закладывая основу для масштабирования успешного опыта Татарстана на всю страну».

Ожидается, что реализация проекта «Метеомониторинг» позволит не только минимизировать риски сельхозпроизводителей, но и создать прецедент для масштабирования подобных систем в других регионах Российской Федерации. В перспективе это приведет к повышению эффективности агропромышленного комплекса за счет внедрения цифровых технологий и точного земледелия.

Нияз Халиуллин, генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр»: «Мы предоставили аграриям доступ к оперативным метеоданным — сейчас они активно тестируют систему. Наш проект — один из крупнейших в России и охватывает всю территорию республики».