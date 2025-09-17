CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Техническая защита Телеком Инфраструктура Мобильная связь ИТ в госсекторе
|

Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре

Как стало известно CNews, «ИКС Холдинг» договорился о переносе штаб-квартиры в Национальный космический центр, который строит госкорпорация «Роскосмос». Ранее «ИКС Холдинг» планировал переезд в технопарк ЗиЛ, но, по словам собеседника издания, от этой идеи отказался после получения предложения от «Роскосмоса».

«ИКС Холдинг» переезжает в офис «Роскосмоса»

Холдинг «Интеллектуальные Компьютерные Системы» («ИКС холдинг») договорился с госкорпорацией «Роскосмос» о переводе своей штаб-квартиры в Национальный космический центр (НКЦ), который строит госкорпорация. Об этом CNews сообщил источник на ИТ-рынке.

Ранее планировалось, что «ИКС Холдинг» будет строить спутники в технопарке ЗиЛ. Компания собиралась арендовать 47 тыс. кв. м за 1,5 млрд руб. в год. Как сообщало РБК, в конце 2024 г. соответствующие переговоры «КНС Групп» (торговая марка Yadro, входит в «ИКС Холдинг») вела с ND Group, которая строит данный технопарк на территории бывшего завода ЗиЛ.

По словам собеседника CNews, переговоры были прекращены после того, как «Роскосмос» возглавил Дмитрий Баканов. Новый гендиректор предложил «ИКС Холдингу» земельный участок на территории НКЦ для строительства своего офиса, а на время строительства предложил разместиться на существующих площадках «Роскосмоса».

В пресс-службе «Роскосмоса» переадресовали вопрос об этом в «ИКС Холдинг». В «ИКС Холдинге» от комментариев отказались.

Что представляет из себя Национальный космический центр

НКЦ начали строить в 2019 г. на территории Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева (ГКНПЦ, входит в «Роскосмос») в районе Филевского парка в Москве. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин. Ориентировочная стоимость строительства составляет 25 млрд руб.

Открытие НКЦ, площадью 276 тыс. кв. м, состоялось 13 сентября 2025 г. в ходе празднования Дня Города. На церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Денис Мантуров и Владимир Путин. Центральным элементом комплекса стала трехгранная 47-этажная башня высотой 288 м. напоминающая установленную на стартовом поле ракету. Планируется, что в НКЦ перейдут 35 предприятий ракетно-космической отрасли, в комплексе будет работать 20 тыс. инженеров.

sl1_novikov700.jpg

Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре

Как рассказывал Баканов в ходе церемонии открытия, вокруг НКЦ будет развернут технопарк, где, в том числе, частные компании смогут локализовать свое производство. Также рассматривается возможность переезда на данную площадку ряда государственных профильных организаций.

Чем известен «ИКС Холдинг»

«ИКС Холдинг» был создан в 2019 г. Антоном Черепенниковым. В холдинг входят несколько субхолдингов и несколько десятков ИТ-компаний. Наиболее перспективный проект — «Бюро 1440», которое занимается глобальной системой мобильной спутниковой связи. Проект оценивается в 445 млрд руб., из которых из федерального бюджета планируется выделить 116 млрд руб., писало ранее РБК.

Также в состав «ИКС Холдинга» входят Yadro (производство вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования), «Гарда», «Цитадель» (объединяет решения для СОРМ, системы оперативно-розыскных мероприятий) и Музей криптографии.

После смерти Антона Черепенникова в холдинге была запущена корпоративная реструктуризация с целью передачи контроля над группой команде управляющих партнеров и сооснователей компаний, входящих в состав холдинга. Доверительным управляющим был назначен гендиректор «КНС Групп» и «Бюро 1440» Алексей Шелобков.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Рынок российских ПАК к 2030 году покажет взрывной рост — в 15 раз, до 390 миллиардов

Камчатка готовится к четырем дням без интернета

Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент

Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний

Российский литограф будет стоить на 60% дешевле иностранных. Продажи стартуют через три года

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024