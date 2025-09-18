Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов
Казахстанский фонд получил 15% в перспективном российском разработчике разговорного ИИ — Just AI, в который пять лет назад вложились Совкомбанк и МТС. Для казахстанского бизнеса сделка стала возможностью получить перспективный актив по низкой цене, считают эксперты. Убыток российского юрлица разработчика превысил 175 млн руб. за 2024 г. на фоне растущей выручки. В самой компании назвали убыток формальным и пообещали прибыль и выручку в 1 млрд руб. уже в 2025 г.
Казахстанский фонд вместо гражданина Грузии
Как стало известно CNews, инвестионный фонд из Казахстана Fonte Universal Fund Oeic, находящийся под управлением Fonte Capital, получил 15% в юрлице одного из самых перспективных российских разработчиков ИИ-решений Just AI —ООО «Маинд Крафт».
Сделка была зарегистрирована 17 сентября 2025 г., свидетельствуют данные Rusprofile.ru.
Одновременно из капитала вышел гражданин Грузии Авигдор Ярдени. Информация о нем, как о совладельце, стала известна после деофшоризации Just AI в 2023 г. Ярдени — один из участников серии сделок по передаче банка Home Credit (принадлежал чешской компании) российскому Совкомбанку.
Казахстанский фонд стал третьим по величине владельцем Just AI. По состоянию на сентябрь 2025 г. 28,74% находятся у Кирилла Петрова, еще 25,07% у ООО «Ай-Фри Венчурс», которым Петров владеет на паритетных началах с Сергеем Шульгой и Кириллом Горыня. По 8,93% у Игоря Гербылева и Дмитрия Чечеткина. МТС принадлежат 7,39% через ООО «МВС ИИ». Остальные доли распределены среди физлиц.
Разработчик готовится к pre-IPO
«В ближайшие месяцы будут и другие изменения, а в следующем году мы рассчитываем провести pre-IPO, к чему готовимся уже сейчас», — сообщил CNews сооснователь Just AI Кирилл Петров.
По словам Петрова, в настоящее время Just AI достаточно быстро растет.
«В этом году наша выручка превысит 1 млрд руб., что связано с нашей ставкой на новые продукты в сфере генеративного ИИ, в частности с Agent Platform, которую мы анонсировали ранее в сентябре, и Jay Flow, который вышел на рынок в феврале и на сегодня насчитывает уже более 200 тыс. пользователей», — пояснил основатель Кирилл Петров.
Предприниматель добавил, что с учетом активных инвестиций компании в сферу генеративного ИИ и особенностями их отражения в бухгалтерском учете появился формальный убыток за 2024 г., который сменится прибылью в 2025 г.
«Мы ожидаем ускорения роста в 2026-м, так как видим очень позитивную динамику спроса и высокий интерес компаний к технологии ИИ-агентов и генеративному искусственном интеллекту», — добавил основатель Just AI.
Перспективный рынок по низкой цене
Для казахстанского бизнеса инвестиции в российские ИИ-компании дают возможность войти в перспективный рынок по относительно низкой цене, так как проекты пока убыточны, но обладают технологической базой и доступом к большим данным, пояснил CNews аналитик Freedom Finance Global (штаб-квартира в Казахстане) Владимир Чернов.
Чернов отмечает, что актив «Маинд Крафт» из-за убыточности на этапе активного развития (по итогам 2024 г. чистый убыток превысил 175 млн руб.) мог достаться новому собственнику дешевле — за долю могли заплатить до 100 млн руб. По его словам, при таких показателях компания формально убыточна, но сохраняет рост выручки (+8,4% за год), что поддерживает интерес инвесторов.
«Вложение Fonte Capital в разработчика систем искусственного интеллекта Just AI выглядит логичным продолжением стратегии Казахстана по выходу в новые сегменты цифровой экономики. Для инвестора это шанс получить долю в перспективном рынке ИИ, а для российской компании источник долгосрочного капитала и новые международные связи», — полагает Чернов.
По его словам, подобные сделки не единичны, так, в последние годы в стране активно формируются венчурные фонды при поддержке МФЦА и технологического парка «Астана Хаб», а также обсуждается создание отдельного фонда ЕАБР для финансирования стартапов, в том числе российских.
Казахский фонд попал на распродажу
В Just AI одними из первых поверили Совкомбанк и МТС. В 2020 г. они приобрели совокупно 22,5% разработчика технологий разговорного ИИ при оценке в $40 млн. МТС заплатила 187,7 млн руб. за 7,5% в компании, а Совкомбанк получил 15%, сумма его сделки не разглашалась.
В рамках сотрудничества с Just AI МТС планировала проводить совместные исследования в области разговорных интерфейсов, а также собиралась рассмотреть возможность интеграции наработок Just AI в сервисы МТС. Со стороны Совкомбанка сделка стала продолжением стратегии банка по развитию компетенций в области искусственного интеллекта, он собирался автоматизировать продажи, набор персонала, контроля качества обслуживания.
В настоящее время в списке собственников отсутствуют структуры Совкомбанка. Как пояснил основатель ИИ-компании, Совкомбанк уже больше трех лет, как не является акционером Just AI.
«Все сделки и их суммы мы раскрыть не можем, но дополнительных инвестиций в сам Just AI в их ходе не было», — добавил предприниматель Петров.
«Интерфакс» проследил связь Ярдени и Совкомбанка. Гражданин Грузии являлся одним из участников процесса передачи активов Home Credit чешской группы PPF российским структурам после 2022 г. В апреле 2025 г. эту сделку закрыл Совкомбанк. Гражданину Грузии в 2022-2024 гг. принадлежали доли в активах Home Credit, но позже он вышел из этого бизнеса.
CNews направил запросы в Совкомбанк и Fonte, но на момент публикации материала ответы не поступили.
Деньги на ИИ
Just AI создает технологии разговорного AI для бизнеса и обычных людей. С 2011 г. компания работает в сфере разговорного искусственного интеллекта и разрабатываем свою технологию понимания естественного языка NLU (Natural Language Understanding).
Компания также разрабатывает решения для коммуникаций бизнеса с клиентами и для дизайна диалоговых интерфейсов; продукты для разработки навыков для ассистентов, умных устройств и в мобильных приложениях, предоставляет полный стек инструментов для этих задач крупным компаниям, среднему и малому бизнесу, инди-разработчикам.
Российский рынок искусственного интеллекта в 2024 г. активно развивался: совокупная выручка топ-35 поставщиков ИИ-решений достигла 43 млрд руб. Позитивная динамика за год составила более 80%, писал CNews. Just AI занял 10-е место в рейтинге CNews Analytics «Крупнейшие игроки российского рынка ИИ-решений 2024». Выручка компании от проектов в сфере ИИ достигла 633 млн руб. без НДС. Доля продаж в сфере ИИ в общей выручке компании в прошлом году достигала 97%.
Среди заказчиков компании Совкомбанк, X5 Group, Альфа-Банк. Ключевые решения, использовавшиеся в проектах в области ИИ: Jay Copilot, Agent Plarform, Jay Knowledge Hub, Jay Flow, Jay Guard.
Fonte Capital предлагает инвесторам линейку фондов, соответствующих различным инвестиционным стратегиям. Так, Fonte Universal Fund Oeic, получивший долю в российской ИИ-компании, специализируется на профессиональном управлении инвестициями в биржевые опционы, CFD (контракты на разницу) с хеджированием рисков и акции ведущих американских и европейских компаний.
На счету Fonte Capital запуск первого в Центральной Азии спотового биткоин-ETF на бирже AIX. Генеральный директор компании — Ержан Мусин, среди публичных лиц в команде есть и известные представители бизнес-сообщества Казахстана, Fonte Capital нацеленная на работу с инновационными активами и привлечение институциональных инвесторов через юрисдикцию Астаны.