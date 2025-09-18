Россияне запустили в Африке систему контроля операторов связи

Проект в Буркина-Фасо

Как стало известно CNews, российская компания Forward, разработчик ПО для автоматизации бизнеса, внедрила в Республике Буркина-Фасо, новое решение для контроля за деятельностью операторов связи, в интересах национального регулятора этой африканской страны.

Внедренное решение Helicopter View представляет собой платформу надзорного уровня, которая позволяет «сверху» агрегировать и проверять данные всех мобильных операторов страны, формируя дополнительный уровень биллинга и аналитики.

Платформа Helicopter View в том виде и масштабе, в котором она представлена в Буркина-Фасо, внедрена впервые, хоть и собрана из зрелых компонентов, которые уже давно эксплуатируются операторами нескольких стран, рассказали CNews в компании Forward.

Проект реализован при содействии ассоциации «Евразийско-Сахельский Деловой Совет» (ЕСДС), которая занимается развитием экономического и культурного сотрудничества между Евразией и африканским регионом Сахель, Помимо Буркина-Фасо, к нему относятся еще 13 государств, в том числе Алжир, Камерун и Нигерия.

Структура и функциональность решения

Helicopter View позволяет регулятору контролировать корректность данных и отчетности, передаваемых операторами связи, вести мониторинг реальных доходов от предоставления абонентам услуг связи и оборота виртуальных кошельков, рассчитывать размер налогов, подлежащих уплате операторами, и сверять с фактическими показателями. Кроме того, решение помогает выявлять аномалии и предотвращать фрод.

Как рассказали CNews в Forward, Helicopter View является мультидоменной системой, то есть она позволяет контролировать как мобильную, так и фиксированную связь, а также сопутствующие сервисы (включая «мобильные деньги»). Поддерживаются сценарии онлайн- и офлайн-тарификации.

Система построена на основе компонентов, которые Forward предлагает и в качестве самостоятельных программных продуктов: Forward Mediation Device (сбор событий от операторов, нормализация и загрузка для последующей обработки), Forward DWH (централизованная среда хранения полученных и обработанных данных, аналитики и скоринга), Forward Product Catalog (индивидуальные прайс-листы), Forward Billing (тарификация, расчет налогов), Forward Monitoring (централизованный мониторинг с интерфейсами групповых дашбордов ключевых для заказчика показателей).

На всех парах

Процесс внедрения Helicopter View занял 8 месяцев. Как отмечают в Forward, для проекта такого масштаба это – очень короткий срок. Специалисты компании отвечали за техническую сторону реализации проекта: разработку архитектуры, осуществление интеграций, запуск витрины данных и аналитики, тестирование, обеспечение безопасности, а также ввод системы в промышленную эксплуатацию и обучение персонала.

По словам представителя Forward, в решении значительного количества организационных вопросов в рамках данного проекта компании помогла решить ассоциация ЕСДС, которая на момент его начала уже «выстроила эффективное рабочие коммуникации с регулятором, местными интеграторами и операторами связи».

«Практика показывает, что подобные проекты нередко занимают существенно больше времени – нам удалось ускориться благодаря готовым компонентам и опыту команды», – отметили в Forward.

Под завесой тайны

В Forward предпочли воздержаться от комментариев относительно коммерческих условий контракта с клиентом в лице национального регулятора Буркина-Фасо ввиду их конфиденциальности, отметив лишь, что «экономический эффект для государства выражается в росте прозрачности рынка и собираемости налогов, что было видно уже на этапе запуска».

Представитель Forward в разговоре с CNews также отказался уточнить, по заказу какого из национальных регуляторов Буркина-Фасо была внедрена платформа Helicopter View, сославшись на закрытость этой информации.

Данные, которые решение позволяет собирать и анализировать, могли бы заинтересовать целый ряд структур африканского государства, например, Управление по регулированию электронных коммуникаций и почтовой связи (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes; ARCEP).

Контракт, предусматривающий внедрение Helicopter View, по словам представителя Forward, компания получила без конкурса, в том числе благодаря посредническим усилиям ассоциации ЕСДС. Как утверждают в Forward, госструктура-заказчик все же проводила предварительное сравнение Helicopter View с решениями других поставщиков, не связанных с Россией, но в конечном счете отдала предпочтение решению Forward.

В числе факторов, которые склонили чашу весов в пользу решения Forward – короткие сроки запуска системы (TTM), оптимальная совокупная стоимость владения (TCO), зрелость компонентов и учет региональной специфики.

«Наш партнер – ассоциация [ЕСДС], хорошо знакомая со спектром ИТ- и телеком-решений российских вендоров, – в рабочем диалоге с регулятором зафиксировал потребность в повышении прозрачности рынка мобильной связи и желании усилить контроль за деятельностью операторов. Ассоциация подключила нас к диалогу, и мы смогли продемонстрировать преимущества Helicopter View. Нам известно, что регулятор сравнивал наше предложение с решениями других, не российских компаний. По совокупности факторов – короткий TTM, оптимальный TCO, зрелость компонентов и учет региональной специфики – и благодаря грамотно выстроенному диалогу было принято решение реализовать проект на бесконкурсной основе», – рассказали CNews в компании Forward.

Телеком-ландшафт Буркино-Фасо

На территории Буркина-Фасо работают три основных оператора мобильной связи: Orange Burkina Faso, Moov Africa (Onatel) и Telecel Faso. а также несколько провайдеров широкополосного доступа в интернет.

Уровень проникновения сотовой связи в стране составляет 119%. По данным ARCEP в 2020 г. число абонентов составляло 21,4 млн человек при общей численности населения около 25 млн. Согласно Statbase.ru, в 2021 г. Буркина-Фасо занимала 157 место в мире из 183 по объему мобильного трафика (18488 ТБ).