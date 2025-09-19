Стратегическое микроэлектронное предприятие спасено: суд списал долг в 1 миллиард евро из-за того, что ВЭБ выкупил завод чипов за 1 рубль

Стратегическое микроэлектронное предприятие «Ангстрем» освободили от долгов в 1,2 млрд евро за деятельность «Ангстрема-Т». Суд так решил потому, что госкорпорация ВЭБ.РФ выкупила имущество должника «Ангстерма-Т» всего за 1 рубль в качестве компенсации долга.

«Ангстрем» избавили от долгов

Как выяснил CNews, суд постановил расторгнуть договор поручительства «Ангстрема», который обременял компанию долгом в 1,2 млрд евро. Соответствующее решение было принято в конце августа 2025 г. и опубликовано в картотеке арбитражных судов.

Речь идет о договоре поручительства от 16 января 2012 г. — «Ангстрем» выступил поручителем между «Ангстрем-Т» и ВЭБ.РФ. Стороны еще в апреле 2008 г. заключили кредитное соглашение: ВЭБ предоставил предприятию кредитную линию в 815 тыс. евро для создания производства субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11-0,13 мкм в г.

Завод так и не был построен, «Ангстрем-Т» обанкротился и долг по кредиту, который достиг 1,3 млрд евро (815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки) перешел к «Ангстрему».

Суд обязал считать договор поручительства прекращенным с 28 декабря 2018 г.

Продажа «Ангстрема-Т» за 1 рубль

На решение суда о расторжении договора поручительства повлиял один существенный факт. А именно — ВЭБ выкупила 100% акций «Ангстема-Т» у «Руника инвестментс лимитед» всего за 1 рубль в декабре 2018 г. Эти акции были в залоге у госкорпорации в рамках обеспечения кредитного договора.

По мнению «Ангстрема», это стало существенным изменением обстоятельств, достаточным для расторжения договора поручительства (ст. 451 ГК РФ), так как сделка по продаже всего за рубль была совершена «вопреки стоимости залогового имущества и реальной рыночной стоимости акций, на нерыночных условиях», следует далее из судебного решения.

«Ангстрем» не мог повлиять на это и узнал о факте только спустя несколько лет, в 2022 г. в ходе судебных разбирательств с ВЭБом.

Из документов следует, что залоговая стоимость акций, с учетом 40%-ного дисконта была определена в размере 892,3 тыс. руб. И этот залог акций был прекращен после продажи их ВЭбу за 1 рубль «исключительно для целей урегулирования погашения долга по кредитному соглашению». И, в действительности, в результате указанной сделки единственным обеспечением всего кредита осталось только поручительство АО «Ангстрем», указывает истец.

По закону, поручительство отменяется с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего.

Суд признал это существенным изменением обстоятельств и постановил расторгнуть договор поручительство в дату покупки ВЭБом «Ангстрема» за 1 рубль.

Важные факты

В истории продажи и банкротства «Ангстрема-Т» есть еще одно интересное обстоятельство. Согласно судебным документам, до 2017 г. три из пяти мест в составе совета директоров «Ангстрема-Т» были заняты представителями ВЭБ.РФ. В 2017 г. уже четыре из семи мест были заняты сотрудниками госкорпорации, а в 2018 г. — четыре из восьми.

Суд пришел к выводу, что ВЭБ осуществляла постоянный контроль за производственной деятельностью «Ангстрема-Т». То есть госкорпорация была в курсе, как реализуется проект строительства завода и выполнения обязательств должником.

Второе важное обстоятельство: «АО «Ангстрем» — стратегическое предприятие, а также ведущий российский разработчик и производитель интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, работает в интересах Минобороны, Роскосмоса и Росатома.

Суд отмечает, что деятельность «Ангстрема» имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. «Поведением ВЭБ.РФ усматривается вступление в противоречие с публичными интересами общества, создание препятствий в обеспечении обороны страны и безопасности государства, лишение возможности сохранения национальных интересов в связи с фактическими действиями по ликвидации предприятия, имеющего особую значимость и стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства», — следует из документа.

В результате действий ВЭБа, в ноябре 2024 г. в отношении «Ангстрема» введена процедура банкротства, в рамках которой госкорпорация потребовала от предприятия более 245 млрд. руб.

При этом история пока не закончена, так как ВЭБ подала апелляционную жалобу на решение суда о прекращении договора поручительства.

Представители ВЭБа и «Ангстрема» не ответили на запрос CNews.

Мнение отрасли

Отмена такого крупного долга может оказать «магическое» действие на деятельность «Ангстрема», считает автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. «Можно будет реструктурировать оставшиеся долги и заняться интенсивной операционной деятельностью, — продолжил он. — Вернулась бы возможность привлечения инвестиций, в том числе, государственных. Можно было бы забыть о судах, сосредоточившись на операционной деятельности».

«Технически сама по себе сделка "выкуп доли за символическую цену" может быть законной, но только если соблюдена процедура обращения взыскания на залог и/или порядок реализации имущества в конкурсном производстве», отмечает собеседник CNews в отрасли.

По его мнению, наличие представителей кредитора в органах управления должника дает доступ к информации и возможность участвовать в управленческих решениях: утверждать бюджет, выбирать подрядчиков, согласовывать графики платежей, принимать решения о продаже/аренде/инвестициях, а также о взаимодействии с кредиторами и регуляторами.

Юридически при наступлении банкротства контролирующие лица (включая членов совета директоров) могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, если будет доказано, что их действия или бездействие повлекли невозможность полного расчета с кредиторами, отметил собеседник.

Собеседник согласен с Бойко в части положительного влияния снятия долга.

«Однако одновременно снятие такого долга породит политические и финансовые последствия: пересмотр прошлых процедур, возможные иски со стороны иных кредиторов, вопрос об ответственности лиц, инициировавших или одобривших продажу/погашение, и бюджетные/балансовые эффекты для госкорпораций-кредиторов», — заключил собеседник.