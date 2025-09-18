CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

«Яндекс Go» и «Метроэлектротранс» Казани будут развивать технологии бесконтактной оплаты проезда

Яндекс Go и «Метроэлектротранс» Казани подписали соглашение о намерениях по внедрению бесконтактной оплаты проезда в метро, трамваях и троллейбусах города в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Предприятие и ИT-компания планируют обмениваться опытом в сфере транспортных технологий. Они намерены развивать способ оплаты проезда на общественном электротранспорте Казани в мобильном приложении «Яндекс Go». Когда проект будет запущен, пассажиры смогут покупать билет в «Яндекс Go» с помощью QR-кода или технологии Bluetooth. Внедрение технологий «Яндекса» позволит жителям Казани оплачивать проезд через привычное приложение, даже если под рукой нет кошелька или банковской карты.

По данным на август 2025 г., в среднем казанский метрополитен перевозит около 130 тыс. пассажиров в день. По итогам 2025 г. пассажиропоток может составить 40 млн человек. В 2024 г. более более 80,5 млн человек совершили поездки на трамваях, троллейбусах и метро. Наземным электротранспортом за год воспользовались свыше 41 млн человек. Для такого потока пассажиров особенно важны современные решения — построение маршрутов и оплата проезда в одном приложении.

В «Яндекс Go» собраны функции для тех, кто активно передвигается по городу — в супераппе можно строить маршруты, следить за движением общественного транспорта в реальном времени, уточнять расписание. В нескольких городах уже есть возможность оплачивать проезд прямо в приложении. В дальнейшем такая опция появится и в других регионах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре

Рынок российских ПАК к 2030 году покажет взрывной рост — в 15 раз, до 390 миллиардов

Камчатка готовится к четырем дням без интернета

Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент

Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024