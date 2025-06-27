К маркетплейсу недвижимости наш.дом.рф присоединились новые диджитал-партнеры

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и крупнейшие диджитал-агентства страны в сфере недвижимости договорились о сотрудничестве, направленном на развитие цифровых сервисов в жилищной сфере. В рамках соглашения компании AGM и Mediapronet будут помогать застройщикам интегрироваться с маркетплейсом недвижимости наш.дом.рф, тем самым повышая цифровизацию продаж российского девелопмента.

Подписание меморандума о сотрудничестве состоялось в рамках форума недвижимости «Движение». Мероприятие проходит 24–27 июня 2025 года на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи.

Маркетплейс недвижимости наш.дом.рф — новый стандарт в поиске и продвижении недвижимости, обеспечивающий полную прозрачность и актуальную информацию о девелоперах и их проектах. Он базируется на работе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), где по закону хранится вся информация о строящемся жилье в России.

На ресурсе пользователи могут выбрать квартиру напрямую от застройщика: оставлять заявку на бронирование квартиры и отслеживать ее статус в личном кабинете, видеть актуальные данные о новых предложениях, получать уведомления, добавлять дома в избранное и следить за появлением новых проектов.

«Маркетплейс недвижимости наш.дом.рф — надежный и прозрачный сервис для поиска и покупки квартир на всей территории РФ. Теперь крупнейшие цифровые компании становятся нашими партнерами. Это позволит отрасли строительства повышать цифровую зрелось своих процессов, девелоперы смогут размещать предложения квартир в онлайн-формате, а граждане получат ещё один надёжный канал поиска жилья», – прокомментировал генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Справочно

AGM — digital-агентство для девелоперов, специализирующееся на performance-маркетинге, медийной рекламе, глубоком маркетинговом анализе и региональной экспертизе. На рынке с 2012 года. В текущем портфеле компании 150 ЖК в 22 регионах страны.

Mediapronet — отраслевое performance-агентство, которое более 14 лет занимается digital-продвижением в сфере недвижимости. Разрабатывает рекламные кампании, создает медийный контент и выстраивает сквозную аналитику для крупнейших застройщиков по всей России.