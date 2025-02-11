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Дмитрий Григоренко: в России стартует пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

Правительство запустило пилотный проект по переходу на полностью электронный формат передачи платежных документов за коммунальные услуги. С согласия гражданина дублировать такие документы на бумаге не будут.

Пилотный проект проводится в Московской области. Соответствующее постановление о старте эксперимента подписано.

Согласно постановлению, жители региона смогут добровольно отказаться от дублирования на бумаге платежных документов за коммунальные услуги. Получать цифровые платежные документы они будут через личный кабинет на региональном портале госуслуг.

«Пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ вместо бумажных стартовал в Московской области. Планируется масштабировать его на всю страну. Задача в том, чтобы исключить дублирование платежных документов и сделать услуги более гибкими и удобными для человека. В результате на региональном портале госуслуг каждый сможет сам выбрать, как ему комфортнее получать платежные документы – на бумаге или в электронном виде», – сказал заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер также отметил, что пилотный проект в Московской области продлится до 1 октября 2025 г. Это станет важным шагом в цифровизации коммунальной сферы и повышении качества жизни граждан.

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