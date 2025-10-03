На отбывающего 12-летний срок создателя «Открытого правительства» Михаила Абызова завели новое уголовное дело

Не успел российский экс-министр и создатель системы открытых правительственных данных «Открытое правительство» Михаил Абызов отсидеть срок за коррупцию, как против него завели новое уголовное дело. За время госслужбы чиновник сумел накопить состояние в $600 млн.



Мошенничестве в особо крупном размере

Главное следственное управление Главного управления МВД (ГСУ ГУ МВД) возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК России) в отношении бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, выяснил «Коммерсант».

Абызов уже отбывает срок в колонии строгого режима за коррупционные и другие экономические преступления.

Экс-министра этапировали Москву и поместили в столичное СИЗО для проведения следственных действий в рамках расследования нового уголовного дела, по данным ТАСС на 18 сентября 2025 г.

Дело о коррупции

Преображенский суд Москвы в конце декабря 2023 г. признал Абызова виновным сразу по нескольким статьям (ч. 1 ст. 210, создание преступного сообщества; ч. 4 ст. 159, мошенничество; ч. 4 ст. 174.1, легализация денежных средств, полученных преступным путем; ст. 289, незаконное участие в предпринимательской деятельности; ч. 4 ст. 204, коммерческий подкуп). Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 80 млн руб.

Абызова арестовали в конце марта 2019 г. в Москве, как сообщал CNews. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра и пяти его партнеров. В то время Абызов проживал за рубежом, в Италии и в США, но оперативникам ФСБ удалось его выманить в Россию и задержать.

Утверждалось, что Абызов в период с 2011-2014 гг. был бенефициаром ряда офшорных компаний, которые и осуществили преступную схему по выводу 4 млрд руб. за границу. По мнению Следственного комитета, Абызов и его партнеры «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Один из самых богатых членов Правительства

Из Правительства России Абызов ушел почти за год до своего ареста, в мае 2018 г., почти сразу после окончания первого раунда инвестиций в блокчейн-проект создателя Telegram Павла Дурова TON. О присутствии Абызова в списке инвесторов TON стало известно из отчета Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), датированного 27 декабря 2019 г. Сумма его вложений составила $20 млн.

Михаил Абызов был одним из богатейших членов российского Правительства. По итогам 2015 г. он заработал 455 млн руб., больше любого другого деятеля Правительства. Он также был единственным членом Правительства, одновременно входившим в рейтинг крупнейших бизнесменов Forbes. По итогам 2018 г. он занял в рейтинге 162 место с состоянием $600 млн.

Советником на тот момент Президента России Дмитрия Медведева он стал в начале 2012 г. После того как Медведев занял пост премьер-министра, Абызов получил должность министра. Его задачей стала реализация концепции «Открытого правительства».

В рамках «Открытого правительства» была сформирована система открытых данных, которые госорганы обязаны выкладывать на своих сайтах. Также был запущен портал regulation.gov.ru и портал «Российская общественная инициатива», позволяющий гражданам оставлять петиции. «Открытое правительство» перестало существовать летом 2018 г.