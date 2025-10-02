Россия собралась свободно торговать чипами с Индией. Власти экстренно собирают мнение ИТ-отрасли

Правительство России работает над заключением соглашения о свободной торговле с Индией. Департамент радиоэлектронной промышленности экстренно собирает информацию от производителей чипов и электроники об их возможностях и эффекте от такого соглашения. Ответ должен поступить за сутки.

Свободная торговля чипами с Индией

Как стало известно CNews, департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга экстренно собирает информацию у ИТ-компаний об их возможностях и эффекте от свободной торговли радиоэлектроникой с Индией. Об этом CNews рассказали собеседники в двух крупных участниках рынка по электронике.

Соответствующий запрос поступил им сегодня, 2 октября. Ответ должен прийти до 3 октября 2025 г. Напомним, что Правительство готовится к переговорам о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Первый раунд переговоров стран ЕАЭС и Индии пройдет в ноябре.

Минпромторг попросил предоставить сведения об ИТ-компаниях, заинтересованных в установлении режима беспошлинной торговли с Индией (с указанием конкретных видов продукции и обоснованием интереса), оценку потенциала расширения экспорта продукции на рынок Индии, информацию о действующих или планируемых инвестиционных проектах, которые могут быть затронуты разрабатываемым соглашением.

Концерн «Автоматика» Минпромторг прорабатывает вопрос торговли ИТ-продуктами с Индией

А также перечень наиболее чувствительных тарифов и сборов при экспорте продукции в Индию и сведения о существующих нетарифных ограничениях (сертификация, стандарты, технические регламенты и иные меры).

Объемы и виды продукции

Помимо этого, департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга попросил предоставить ИТ-компании оценку объемов критически важного импорта промышленных товаров из Индии и анализ влияния возможного снятия барьеров на конкурентную среду в отраслях промышленности, анализ возможных рисков для внутреннего рынка и отечественных производителей в результате либерализации торгового режима.

И предложения по приоритетным видам продукции для включения в перечень экспортного интереса и перечень чувствительных позиций, подлежащих включению в изъятия и возможные подходы (обоснования) к защите отраслевых интересов в переговорном процессе.

«От Департамента ждут информации о наличии или отсутствии возражений в сфере радиоэлектроники», — говорится в сообщении Минпромторга.

За и против

По мнению собеседника CNews среди топ-менеджеров в крупной ИТ-компании, для России доступ к огромному индийскому рынку это большой плюс. Это также снизит зависимость от других рынков и позволит создать альтернативные цепочки поставок чипов и оборудования, считает он.

«При этом не все российские производители готовы к конкуренции с продвинутыми технологическими компаниями, которые уже присутствуют на рынке Индии», — отметил он.

Индия же от сотрудничества с Россией может получить доступ к отечественному оборудованию для производства микросхем, материалам и др.