Раскрыта схема, по которой оборудование для производства чипов будут признавать российским. Пока порог вхождения низок

Минпромторг представил схему начисления баллов и порог для прохождения в реестр промышленного оборудования для российских установок «кристального» цикла. Планируется увеличивать входной порог каждые три года.

Порог для реестра

Как выяснил CNews, с 2026 г. оборудованию для производства чипов нужно будет получить не менее 130 баллов для попадания в реестр отечественной продукции. Об этом сообщила Фатима Дзодзикова, замдиректора департамента станкостроения Минпромторга на форуме «Микроэлекторника».

По ее словам, каждые три года порог прохождения в реестр будет повышаться. Так, к 2029 г. нужно будет получить уже не менее 190 баллов, а к 2032 г. — не менее 270 баллов, чтобы присутствовать в реестре.

Вышеуказанные баллы относятся пока только для оборудования кристального цикла. В проработке также баллы для установок для производства печатных плат, а также для корпусирования и монтажа.

Напомним, что присутствие в реестре отечественного оборудования дает компании преференции в рамках госзкупок и получения субсидий.

За что дают баллы

По данным Минпромторга, по 30 баллов производитель оборудования сможет получить за использование российских вакуумных камер, механизмов загрузки и выгрузки пластин, за узел нагрева подложки, а также за совместимость с российскими системами управления технологическими процессами.

freepik Минпромторг подсчитал баллы для российских установок

Еще по 30 баллов можно будет получить за использование российского пользовательского и сервисного ПО. Максимально возможно будет получить 380 баллов.

Обязательные требования

Есть и список обязательных базовых требований для российских производителей, о которых уже сообщали представители МНТЦ МИЭТ в рамках форума. К ним относятся требование быть налоговым резидентом, не быть под контролем иностранных структур, иметь сервисный центр на территории России.

Для оборудования будут присутствовать обязательные требования по наличию прав на документацию, сборки на территории России, а также установки и отладки ПО и самой установки.

По словам руководителя департамента электронного машиностроения МНТЦ МИЭТ Якова Петренко, балльная система будет принята до конца 2025 г.

Как писал CNews в сентябре 2025 г., Минпромторг подготовил комплекс мер, стимулирующих спрос на российское оборудование для производства микроэлектроники. Планируются прямые запреты на закупку иностранного оборудования и преференции для закупки отечественного, а также введение упомянутой балльной системы.

Электронное машиностроение в России

Программа развития электронного машиностроения предусматривает импортозамещение около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники к 2030 г. Для этого в России будет запущено 110 ОКР.

Документ разработан Минпромторгом и МНТЦ МИЭТ. Он содержит четыре направления: технологическое оборудование, материалы и химические вещества, системы автоматизированного проектирования (САПР). Минпромторг также завершает работу над созданием отдельной программы по локализации производства критических компонентов технологического оборудования.

По данным Минпромторга, на программу предусмотрено бюджетное финансирование в размере более 240 млрд руб. до 2030 г. В реализации программы задействовано более 50 организаций. Уже было запущено 67 ОКР, а в 2025–2026 гг. — еще 43.

В рамках программы развития электронного машиностроения планируется разработать отечественное оборудование для производства 20 технологических маршрутов, включая микроэлектронику (от 180 до 28 нм), СВЧ-электронику, фотонику, силовую электронику, производство фотошаблонов и сборку электронно-компонентной базы и модулей, производство пассивной электроники и т. д.