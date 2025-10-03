CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов

Миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в организации заказных убийств 20-летней давности. Ибрагимов является совладельцем ИТ-компании «Сирена-Трэвел», создававшей российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо». Ранее в отношении руководителей данной компании было возбуждено уголовное дело из-за произошедшей против «Леонардо» DDoS- атаке.

Задержание миллиардера, подозреваемого в убийстве

В Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов. Задержание провели сотрудники МВД и ФСБ. Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета. Дело касается убийства прошлых лет.

Ибрагим Сулейманов вместе со своим братом Расулом являются основными владельцами ИТ-компании «Сирена-Трэвел», являющейся основным игроком на рынке бронирования авиабилетов.

По данным газеты «Коммерсант», речь идет о двух убийствах: председателя профсоюзного комитета авиаклуба Геннадия Борисова, который был убит в 1999 г., и главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, убитого в 2004 г. Задержан и предполагаемый исполнитель убийства Таля.

aeroflot7001.jpg

Фото: © aapsky / Фотобанк Фотодженика
Совладелец ИТ-компании «Сирена-Трэвел», создававшей российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо», Ибрагим Сулейманов задержан по подозрению в убийстве

Ибрагим Сулейманов в 2004 г. уже был осужден за мошенничество. Он освободился по УДО (условно-досрочное освобождение) в 2015 г.

Как пишет «Коммерсант», Сулейманов приходится зятем совладельцу группы «Менатеп» (владела одноименным банком и нефтяной компанией ЮКОС) Платону Лебедеву. Вместе со своим партнером Михаилом Ходорковским (признан иностранным агентом) они были арестованы в 2003 г., в 2005 г. освобождены, а в 2013 г. вышли на свободу.

Чем занимается «Сирена-Трэвел»

Компания «Сирена-Трэвел» была создана в 2001 г. для обслуживания «Сирена» («Система резервирования на авиалиния») - специализированной сети передачи данных и систем обработки данных, предназначенных для резервирования авиабилетов в СССР. Разработка системы началась в 1960-х годах в Институте проблем управления Академии наук СССР.

В 2022 г., после ухода из России зарубежных систем бронирования авиабилетов - Sabre, Amadeus и др. - «Сирена-Трэвел» вместе с «РТ-Проектные Технологии», входящим в госкорпорацию «Ростех», занялись созданием отечественного аналога- - Автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП).

«Леонардо» и уголовное дело в отношении ее разработчиков

Проект получил название «Леонардо», он имеет статус ОЗП (особо-значимый проект) в рамках ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Авиационный транспорт»).

Переход российских авиакомпаний на «Леонардо» состоялся 1 ноября 2022 г. За период с марта 2023 г. по март 2025 г. с помощью «Леонардо» было перевезено 212 млн пассажиров. Системой пользуются 64 авиакомпании, включая белорусская «Белавиа» и венесуэльскую Conviasa.

В то же время к системе ранее уже были претензии. В сентябре 2023 г. она подверглась мощной DDoS-атаке. В результате возникли проблемы с регистрацией на рейсы «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний.

В апреле 2024 г. в рамках расследования данного инцидента, в компании «Сирена-Трэвел» были проведены обыски. Двое заместителей гендиректора компании Александр Кальчук и Игорь Ройтман были задержаны. В их отношении суд избрал меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий.

Обвинения в злоупотреблении доминирующим положением со стороны «Сирена-Трэвел»

Кроме того, буквально на днях в начале октября 2025 г., АНО «Цифровизации и новых технологий» (АНО ЦНТ) пожаловалась в ФАС (Федеральную антимонопольную службу) на «Сирена-Трэвел». Причиной стала намерение «Сирена-Трэвел» обязать онлайн-тревел агентства (ОТА) перевести действующие договоры по продаже авиабилетов на другую организацию - ООО «Миксвел».

Ранее «Миксвел» была подконтрольна «Сирена-Трэвел», В настоящее время она принадлежит Расулу и Ибрагиму Сулеймановым, Артуру Сурикову и Иннокентию Баскакову, сыну гендиректора «Сирена-Трэвел» Михаила Баскакова.

Как писала газета «Коммерсант», если раньше ОТА могли работать с российскими авиакомпаниями через глобальные системы дистрибуции, то после их ухода они вынуждены работать с «Сирена-Трэвел», которая обеспечивает бронирование 80% авиабилетов в России.

При этом при переходе от «Сирена-Трэвел» к «Максвелл» стоимость обслуживания для ОТА повысится на 10%. что приведет к росту цен для авиапассажиров, предупреждали в АНО ЦНТ.

Игорь Королев

