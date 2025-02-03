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Фонд НТИ до конца года проведет раскопки с помощью БПЛА в разных регионах России

Масштабные поисковые мероприятия проводятся в рамках испытаний технологического конкурса «Экспедиция». Об этом сообщили в Фонде поддержки проектов НТИ.

Цель испытаний — создание беспилотной авиационной системы с комплексом целевых нагрузок, способной на основе комплексирования собранной информации обнаруживать и классифицировать археологические объекты и предметы различного состава и происхождения на поверхности земли и на различной глубине под землей.

«Поиск исторических артефактов будет проходить с помощью БПЛА. И если в ноябре мы проводили испытания на искусственном полигоне, то сейчас речь идет о настоящих исторических памятниках культурного наследия. Планируется использование сразу трех площадок для организации полетов, включая музей-заповедник «Гнездово», Звягинский могильник и одну из локаций Великого Новгорода. Испытания пройдут уже в этом году», — сказал директор центра развития системы технологических конкурсов Фонда поддержки проектов НТИ Юрий Молодых.

Он добавил, что испытания станут первым в стране экспериментом, когда основным источником данных для проведения археологических раскопок станет информация, собранная с помощью разнодиапазонных сенсоров, установленных на борту беспилотных воздушных судов, при этом основной задачей будет не столько определение координат курганов или других макро-объектов, сколько, главным образом, поиск, классификация и локализация отдельных предметов и скоплений находок в составе более крупных объектов.

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