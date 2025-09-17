Рынок российских ПАК к 2030 году покажет взрывной рост — в 15 раз, до 390 миллиардов

Ассоциация «Пассивные электронные компоненты» прогнозирует рост рынка отечественных программных комплексов (ПАК) почти в 15 раз: с 26,3 млрд по итогам 2024 г. до 390 млрд руб. к 2030 г. При этом эксперты уверены, что отрасль не сможет удовлетворить весь спрос в элементной базе для ПАК.

Рост рынка ПАК

Как выяснил CNews, рынок отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК) к 2030 г. достигнет 390,7 млрд руб. Это следует из презентации консорциума «Пассивные электронные компоненты», представленной на предконференции «Микроэлектроника».

Общие потребности в элементной базе для доверенных ПАК могут составлять сотни миллионов единиц. А потребность производителей доверенных ПАК в пассивных электронных компонентах (ПЭК) превысит 19,5 млрд руб., сообщил Вадим Коршук, представитель консорциума.

По данным CNews Analytics, рынок отечественных ПАК в 2022 г. составлял 17,9 млрд руб. и увеличился до 26,3 млрд руб. в 2024 г. К 2030 г. прогнозируется рост почти в 15 раз.

Рынок ЭКБ

Эксперт на рынке микроэлектроники полагает, что удовлетворить спрос отечественный рынок электронных компонентов для ПАК не сможет. «Максимум 30-50 процентов, остальное займут китайские игроки», — отмечает он.

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика Рынок ПАК ждет взрывной рост

Отечественное производство покрывает не более 20% спроса на радиоэлектронные продукты, а около 80% рынка занимают иностранные продукты, как в B2B, так и в B2C сегментах, сообщала ранее CNews Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGlobal. По ее мнению, к 2030 г. более чем половину всего рынка потребления радиоэлектронных продуктов в нашей стране будут занимать отечественные производители. Если поддержка правительства и отраслевых министерств, в том числе финансовая, не изменится в ближайшие годы.

Объем российского производства радиоэлектронной продукции по итогам 2024 г. достиг 3,5 трлн руб. По результатам 2023 г. этот показатель составлял 2,6 трлн руб. То есть рост — 34%. Такие данные представил «Консорциум пассивных электронных компонентов» на Expo electronica. Объем производства постепенно растет с 2020 г. (1,63 трлн руб.), к 2021 г. (1,69 трлн руб.). И в 2022 г. эта сумма достигает 1,95 трлн руб.

Проблемы производства ПЭК

Среди технологических проблем производства отечественных ПЭК Коршук выделил разработку отечественных технологий мирового уровня, материалов для обеспечения технологической независимости и производственного оборудования.

К экономическим проблемам он отнес конкурентное давление со стороны зарубежных поставщиков, препятствующих массовому выводу на рынок отечественной ПЭК. А также малый заказ со стороны потребителей и малый объем производства ПЭК, не позволяющий снизить себестоимость продукции. На последнее влияет и отсутствие недорогих и качественных отечественных материалов, отметил эксперт.

К трудностям Коршук также отнес недостаточность собственных и высокую стоимость заемных средств и отсутствие практики стратегического партнерства производителей и потребителей ПЭК.

Поддержка производителей

Напомним, что согласно постановлению Правительства РФ №1912, с 1 сентября 2024 г. субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) потеряли возможность покупать ПАК иностранных разработчиков. С 1 января 2030 г. таким предприятиям необходимо перейти на доверенные, иными словами, российские программно-аппаратные комплексы.

В период с 2021 по 2023 гг. Минпромторг выделил более 20 млрд руб. бюджетного финансирования для производителей ПЭК, отметили в ассоциации «Пассивные электронные компоненты».



В ассоциации считают, что необходимы и другие механизмы комплексной господдержки для повышения конкурентоспособности отечественных ПЭК. Также необходима господдержка исследований для развития материалов и оборудования для ПЭК и др.