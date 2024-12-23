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Дмитрий Григоренко: Правительство усиливает цифровизацию законопроектной деятельности

Правительство реализует комплекс мер по внедрению цифровых технологий в законопроектную деятельность. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Вице-премьер подчеркнул, что в 2024 г. Государственной Думой было принято 564 федеральных закона, из которых около 50% (268 законопроектов) были внесены Правительством.

На совещании также было отмечено, что Правительство направило более 1,1 тыс. официальных отзывов и заключений на инициативы депутатов, сенаторов и регионов, что на 12% превышает показатель прошлого года. Средний срок подготовки этих документов федеральными министерствами и ведомствами сократился с 39 до 22 дней – на 45%.

Улучшение показателей произошло благодаря повышению качества планирования и исполнительской дисциплины министерств, в том числе за счёт внедрения цифровых инструментов. С 2023 г. на площадке аппарата Правительства действует механизм автосогласования при подготовке подзаконных актов. В результате его применения в 2024 г. количество нарушений сроков принятия подзаконных актов не превышает 0,3% от общего числа актов. В аналогичный период 2023 г. этот показатель составлял 2,5%, а в 2022 г. – свыше 17%.

С учётом положительной практики использования инструмента автоматического согласования он был масштабирован на подготовку официальных отзывов и заключений Правительства. Дмитрий Григоренко подчеркнул, что это стимулирует органы исполнительной власти к более качественному планированию своей деятельности.

Он добавил, что цифровизация законопроектной деятельности является приоритетной задачей. Для этого Правительство запустило ГИС «Нормотворчество» – это единое электронное рабочее пространство для всех участников процесса разработки правовых актов с использованием отечественного программного обеспечения.

Система уже применятся в пяти федеральных министерствах, в 2025 г. Правительство намерено внедрить её повсеместно.

ГИС «Нормотворчество» даёт возможность разработчикам проектов документов привлекать соавторов, автоматически система формирует изменения к текстам и фиксирует альтернативные формулировки.

«Цифровизация позволяет нам постоянно повышать качество и эффективность законопроектной деятельности. Она даёт возможность быстро реагировать на изменения в экономической и социальной сферах, что в свою очередь помогает отвечать на конкретные запросы граждан и бизнеса», – сказал Дмитрий Григоренко.

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