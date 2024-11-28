Мобильная связь впервые стала доступна дальнобойщикам на севере Кировской области

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование на границе Кировской области и Республики Коми. Впервые доступ к голосовым услугам и цифровым сервисам получили около 200 жителей деревни Даниловка Мурашинского района, а также пассажиры и водители транспорта, следующие по автодороге «Вятка» в соседний регион. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Проект реализуется в рамках госконтракта, заключенного с министерством информационных технологий и связи Кировской области.

Теперь пассажиры и автомобилисты смогут связаться с родными, обсудить рабочие вопросы, как голосом, так и в мессенджерах, сделать видеозонок, загрузить навигационные приложения или развлекательный контент в дорогу. Жители Даниловки получили доступ ко всем цифровым сервисам – они смогут пользоваться порталом «Госуслуги», узнавать новости и участвовать в жизни региона, звонить и выходить в интернет на скорости до 50 Мбит/с.

«В рамках проекта с министерством информационных технологий и связи Кировской области мы уже запустили голосовую связь и мобильный интернет в трех населенных пунктах – в деревнях Даниловка и Плетеневская, а также в селе Зашижемье, где в общей сложности проживает около 600 человек. Идет активная работа по монтажу, подключению и наладке оборудования еще в десяти поселениях региона», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Деревня Даниловка расположена вдоль автодороги «Вятка» на севере Кировской области. Населённый пункт является последним перед границей с Республикой Коми, поэтому здесь часто отдыхают водители большегрузного транспорта перед дальнейшей дорогой на север. Также в Даниловке делают остановку междугородние автобусы, которые ежедневно отправляются из Кирова в Сыктывкар.

«Мы стремимся, чтобы даже самые отдаленные деревни и сёла Кировской области получили доступ к стабильной связи. Это одно из важных условий для роста и развития региона. До конца ноября в 40 населенных пунктах появится устойчивая связь, что предусмотрено региональным проектом развития связи. Отмечу, что такие мероприятия в Кировской области проводятся в рамках национальной программы “Цифровая экономика”», – сказал Алексей Сухих, министр информационных технологий и связи Кировской области.