В России создан беспилотный комплекс автоматизированной укладки асфальта

В октябре 2025 г. инженеры холдинга «Высокоточные комплексы» впервые в России провели публичную демонстрацию полного цикла автоматизированной укладки асфальта. Ключевой особенностью представленного комплекса является способность техники работать автономно, с минимальным вмешательством оператора. Презентация передовой технологии знаменует собой переход отечественного дорожного строительства в 2025 г. на новый технологический уклад.

Новая беспилотная технология

В России в октябре 2025 г. показали первую укладку асфальтобетонного покрытия с применением полностью автономной беспилотной техники российского производства, пишет ТАСС. Разработчиком является холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в государственную корпорацию «Ростех». Презентация передовой технологии, которая знаменует собой переход отечественного дорожного строительства на новый технологический уклад.

«Значительный научно-технический задел, накопленный предприятиями государственной корпорации «Ростех» в области наземной навигации специального назначения, позволил «Сигналу» в короткие сроки создать для автодорожной отрасли отечественную систему точного позиционирования и нивелирования «Филин» и программно-аппаратный комплекс «Прометей», способные автоматизировать любую дорожно-строительную технику», — сказал генеральный директор АО «Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) «Сигнал» и управляющий организацией АО «Ковровский электромеханический завод» (КЭМЗ) Владимир Пименов.

По информации «Ростеха», новая техника может выполнять задачи практически непрерывно, в том числе ночью. Это позволит сократить время качественного строительства и ремонта дорог, подчеркнули в инженеры государственной корпорации.

Задействованная техника

Разработчики в октябре 2025 г. продемонстрировали процесс укладки. Сначала самосвал выгрузил асфальтобетонную смесь в асфальтоукладчик «Десна 2100», который автоматически распределил ее по участку дороги. Затем на демонстрационный участок в соответствии с технологическим циклом вышел каток RV-7DD. Он провел предварительное вибрационное уплотнение асфальтобетона, после чего второй каток RV-11DD в автоматизированном режиме завершил процесс укладки.

Сами автоматизированные катки созданы на базе катков RV-7DD и RV-11DD, которые производит АО «Раскат» (дочернее предприятие АО «КЭМЗ»), а асфальтоукладчик — на базе укладчика «Десна 2100» от «Группы компаний машиностроения и приборостроения».

Разработчик

ВНИИ «Сигнал» был образован приказом Министра оборонной промышленности Союза Советских Социалистических Республик (СССР) Д.Ф. Устинова от 19.04.1955 г. №170, как филиал ЦНИИ-173 (ныне ФГУП «ЦНИИ АГ», г. Москва) для разработки и последующего производства на заводе №46 (ныне АО «КЭМЗ», г. Ковров) первых отечественных танковых стабилизаторов «Горизонт» и «Циклон».

Более 70 лет АО «ВНИИ «Сигнал» разрабатывает средства автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений, автоматизированные системы управления наведением и огнем ствольной артиллерии и реактивными системами залпового огня (РСЗО).

Одним из новых направлений деятельности ВНИИ «Сигнал», которое развивается с начала 2000 г., является производство систем приводов для космической отрасли. Так, изготовляется комплект приводов для стартовых столов ракет-носителей.

Космическая продукция предприятия представлена на всех космодромах, расположенных на территории бывшего Советского Союза, а также на космодроме Куру во Французской Гвиане. Начиналось все с космодрома во Французской Гвиане — французы требовали обеспечение порядка 50 пусков, из которых около 20 уже успешно выполнены. Затем последовали заказы оборудования для других космодромов, в том числе Байконура, Восточного, Плесецка. Специалисты предприятия также регулярно принимают участие в пусках.

Развитие технологий

19 июля 2025 г. заместитель министра транспорта Андрей Никитин рассказал о том, что беспилотные такси выйдут на городские дороги в России после 2030 г. Как писал CNews, Министерство транспорта (Минтранс) России не будет торопиться с запуском таких автомобилей, отработает технологию для обеспечения максимальной безопасности.

По данным Министерства экономического развития (Минэкономики) России, с лета 2023 г. беспилотные автомобили, протестированные в России, спровоцировали всего 36 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). Из них лишь два — по вине самой машины. В подавляющем большинстве случаев машиной управлял автопилот, а человек вмешивался лишь по необходимости.

Правила для беспилотных авто

В сентябре 2025 г. Минтранс России подготовил законопроект, устанавливающий правила эксплуатации и определяющий зоны ответственности в сфере высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) т.е. речь идет об автомобилях, оборудованных ИТ-системой автопилотирования.

По информации «Ведомостей», в случае дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с участием ВАТС ответственность может возлагаться как на производителя, так и на владельца машины. В частности, изготовитель транспортного средства может понести ответственность за вред, причиненный вследствие ДТП, если причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения самим робомобилем. В свою очередь, владелец ВАТС признается виновным в том случае, если нарушил требования руководства по эксплуатации или внес изменения в конструкцию машины без разрешения компании-производителя. Кроме того, ответственность за ДТП может быть возложена на авторизованный сервисный центр, если он осуществил некачественное техническое обслуживание или же проигнорировал установку обязательного обновления программного обеспечения (ПО). Оператор дистанционной поддержки будет нести ответственность за аварию с участием ВАТС только в случае неисполнения им собственных обязанностей.

Документ в сентябре 2025 г. также содержит требования и ограничения по эксплуатации транспортных средств с автопилотом. Предусмотрены обязанности для производителей, разработчиков, владельцев и водителей ВАТС, операторов дистанционной поддержки и сервисных центров. Помимо этого, прописаны правила в отношении технического обслуживания и ремонта самоуправляемых машин. В целом, после достижения автопилотом на легковом, грузовом автомобиле или автобусе определенного уровня к таким транспортным средствам начинают применяться единые правила.