Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества ценой в миллиард

В России ликвидировали нелегальную майнинг-ферму, уже задержаны шесть человек, а ущерб составил более 1 млрд руб. По версии следствия, майнерам помогли сотрудники регионального подразделения транспортной компании. Они использовали служебное положение, чтобы получить разрешения на установку оборудования для добычи криптовалюты на территории двух тяговых подстанций. В результате было похищено более 80 млн кВт электроэнергии, уточняется в сообщении.

Ликвидация нелегальных майнинговых-ферм

В Ленинградской области российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества на более 1 млрд руб., об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) России. По версии следствия, майнерам помогли сотрудники регионального подразделения местной транспортной компании.

По информации МВД, обыски прошли на территории железнодорожных станций Громово и Луговая Приозерского района в Ленинградской области. Полицейские обнаружили контейнеры, оборудованные специальными устройствами для добычи криптовалюты.

По предварительным данным, сотрудники российского регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с лицами, стремящимися завладеть криптовалютой. Должностные лица выдали разрешения на монтаж оборудования для майнинга криптовалюты на территориях двух тяговых подстанций. В результате операции было похищено более 80 млн киловатт-час (кВт·ч) электроэнергии.

МВД Медиа Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества

Майнинговая ферма — это группа компьютеров, настроенных для добычи криптовалют путем решения сложных математических задач. В 2025 г. стоимость майнинговой фермы варьируется в зависимости от используемого ИТ-оборудования и его количества. В среднем, создание фермы может стоить от 200 тыс. руб. до нескольких десятков миллионов рублей. Основные риски включают технические сложности, высокое энергопотребление, регулятивные проблемы и изменения в алгоритмах криптовалют.

Задержание преступников

В октябре 2025 г. в качестве подозреваемых задержали шесть человек. Сотрудники МВД России изъяли у них компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, документы и более 7 млн руб., а также ИТ-оборудование для майнинга.

В результате дальнейших мероприятий полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности и совместно с сотрудниками Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) задержали его в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Им оказался студент второго курса одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга. 27 октября 2025 г. возбуждено дело по части три статьи 286 Уголовного Кодекса (УК) России.

Рост майнинговых ферм

Количество майнинговых ферм в январе 2025 г. в целом по России выросло на 7%, в Иркутской области рост составил 18%. Такие данные приводит ИТ-система анализа энергопотребления EnergyTool МТС. Как информировал ранее CNews, ИТ-система от МТС с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) учитывает агрегированный интернет-трафик и ряд других параметров, которые позволяют сделать вывод об аномалиях в потреблении и с высокой точностью определить наличие майнинговой ИТ-инфраструктуры.

Наибольший рост в январе 2025 г. среди регионов показали Ростовская область (94%), Тюменская область (49%), Свердловская область (42%), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) (36%), Пермский край (30%), Челябинская область (32%), Республика Башкортостан (24%), Самарская область (20%). Московский регион в динамике майнинговой ИТ-инфраструктуры сократился на 8%, а Санкт-Петербург — на 50%.

Требования к российским майнерам

В ноябре 2024 г. Правительство России утвердило требования к операторам майнинговой инфраструктуры и майнерам. На добычу криптовалют разрешается расходовать 6 тыс. кВт⋅ч электроэнергии в месяц.

Как писал CNews, в соответствии с установленными правилами, индивидуальные предприниматели (ИП) и организации могут заниматься майнингом в России после включения в специальные реестры, которые будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Информация из этих баз данных (БД) будет доступна органам власти, судам, Центральному Банку (Центробанк) России, территориальным сетевым организациям и «Системному оператору Единой энергетической системы».

Кроме того, майнеры смогут добывать криптовалюту без включения в реестр при соблюдении лимита по потреблению электричества — 6 тыс. кВт⋅ч в месяц. В случае его превышения физическому лицу для дальнейшей добычи криптовалют потребуется регистрация в качестве ИП.

Пользователи, занимающиеся майнингом, должны предоставлять ФНС данные об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе. В свою очередь, операторы майнинговой ИТ-инфраструктуры обязаны обеспечивать бесперебойность и надежность оказываемых услуг, защиту обрабатываемых данных, устойчивость питания системы электроснабжения, а также должны создать службы внутреннего контроля и управления рисками.

По данным ФНС, при выявлении недостоверных сведений, неоднократных нарушений в течение года требований антиотмывочного закона, при нарушении режима потребления электроэнергии на территориях, где запрещен майнинг, или же в случае банкротства майнеры будут исключены из реестра.

Правительство России также утвердило правила введения запрета на майнинг, а также определило особенности технологического присоединения объектов майнинга и порядок их ограничения в отдельных субъектах страны.