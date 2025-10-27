CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России ужесточают правила госзакупок радиоэлектроники

Минпромторг решил уточнить и ужесточить некоторые правила национального режима, призванные увеличить долю отечественных производителей радиоэлектроники в госзакупках. Госзаказчики используют лазейки, содержащиеся в Постановлении Правительства №1875, для обхода ограничений на импорт.

Устранение пробелов

Минпромторг внес дополнительные ограничения в проект изменений в Постановление Правительства №1875, касающиеся госзакупок радиоэлектроники, в целях увеличения объемов закупок продукции отечественного производства, выяснил «Коммерсант».

В опубликованном документе в частности говорится о введении запрета на объединение в один лот радиоэлектронной продукции, включенной и не включенной в перечень ограничений. В Постановлении появится категория «комплект» для устранения пробела в регулировании, благодаря которому закупка набора товаров использовалась как способ избежать ограничения на импорт для части из них.

Скорректирован также перечень товаров, к которым применяется ограничение. Квоты для принтеров и многофункциональных устройств увеличены до 50%.

checking700.jpg

pressfoto на Freepik
Проводится «донастройка» механизмов поддержки отечественных производителей радиоэлектроники

Постановление №1875 о национальном режиме в сфере госзакупок вступило в силу с начала 2025 г. Оно устанавливает ограничения на государственные закупки зарубежных товаров, вводит минимальные доли отечественной продукции и полный запрет импорта по некоторым категориям. После введения нацрежима заказчик при размещении закупки обязан отслеживать по перечню Минфина, попадает ли соответствующее оборудование под такие ограничения.

«Донастройка» механизмов поддержки

«Введение соответствующего запрета, а также понятия “комплект” будет стимулировать исполнение закона, усилит действие того вектора на отечественные закупки, который уже был заложен законодателем», — прокомментировал вице-президент GS Group Сергей Долгопольский.

Минпромторг устраняет лазейки, позволяющие обходить положения Постановления №1875, пояснил гендиректор компании «Катюша» Максим Виноградов. По данным Минпромторга, ООО «Катюша Принт» является единственным производителем принтеров и многофункциональных устройств, чья продукция представлена в российском реестре.

«Действительно, значительное число закупок, обходящих нацрежим, приходится именно на “смешанные лоты”», — сказал Виноградов, однако, по его мнению, предложенных мер недостаточно для полноценной «донастройки» механизмов поддержки отечественных производителей.

«Дополнительные меры оправданы в регулировании закупок, например, персональных компьютеров, но в закупках разнообразного, часто нестандартного оборудования для сложных проектов, таких как АСУ ТП, эти требования будут скорее барьером, чем мерой поддержки», — считает глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Обход правил нацрежима

Ужесточить правила госзакупок для борьбы с недобросовестными заказчиками, использующими лазейки в законодательстве, предлагал Консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ), объединяющий российских разработчиков и производителей электроники, в письме заместителю министра промышленности и торговли Василию Шпаку, о котором CNews писал в июне 2025 г.

В качестве примера объединения в один лот товаров, включенных и не включенных в реестр Минпромторга, что делает невозможным применение механизма «второй лишний» (запрещает приобретать иностранные решения при наличии отечественных) приводилась закупка администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, которая в апреле 2025 г. приобрела единым лотом набор сканеров, накопителей, видеокамер и другого оборудования за два млн руб.

Еще один способ обхода запретов — закупка госкомпаниями техники через «оказание услуг», то есть проведение тендеров не на закупку оборудования, а на его установку.

Подведение первых итогов соблюдения Постановления Правительства №1875 о национальном режиме при госзакупках выявило до 20% нарушений в этой сфере.

Анна Любавина

