CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Системное ПО Электроника Техника Импортонезависимость
|

Прошел испытания комплекс борьбы с БПЛА на базе «Калашникова» с ИИ

Российские специалисты провели успешные испытания турельного автоматизированного зенитно-пулеметного комплекса на базе танкового пулемета Калашникова против беспилотных воздушных судов. Антидроновый комплекс оснащен биспектральным оптико-электронным прицельным оборудованием, функционирующим в телевизионном и ряда тепловизионном диапазонах с использованием баллистического вычислителя и алгоритмов искусственного интеллекта.

Тестирование комплекса

В России на базе танкового пулемета Калашникова (ПКТ) 7,62 миллиметров (мм) провели успешное тестирование автоматизированного комплекса для защиты от дронов с технологией искусственного интеллекта (ИИ), пишет «Первый технический». Уже сейчас способность дронов адаптироваться к различным боевым условиям, предоставлять полезную разведывательную информацию и оказывать поддержку войскам на местах меняет будущее военных операций.

В октябре 2025 г. российские инженеры провели успешные испытания турельного автоматизированного зенитно-пулеметного комплекса, основанного на 7,62 мм пулемете ПКТ. Комплекс оснащен биспектральным оптико-электронным прицельным оборудованием, функционирующим в телевизионном и тепловизионном диапазонах сharge сoupled device (CCD)/complementary metal–oxide–semiconductor (CMOS) и mid-wave infrared (MWIR)/longwave infrared (LWIR) с использованием баллистического вычислителя и ИИ-алгоритмов.

ПКТ предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника. Имеется электроспуск. Модернизированные модели можно устанавливать на многие бронетанковые-броне транспортные средства, такие как: танки, бронетранспортеры (БТР), боевые машины десанта (БМД), боевые машины пехоты (БМП) и т.п.

snimok_ekrana_2025-10-28_112308_1_1.png

VK - «Первый технический»
В России испытали антидроновый комплекс на базе «Калашникова» с ИИ против БПЛА

Эффективная дальность действия антидронового комплекса против малых беспилотных воздушных судов (БПЛА) составляет 370-450 м., а против беспилотника Ан-196 «Лютый» — до 1,3 км. Модуль может получать целеуказание от различных радаров, включая компактные ИТ-системы.

Такие автоматизированные модули в 2025 г. могут закрывать «мертвые зоны» зенитных ракетных комплексов С-400 и С-300В4 от дронов-камикадзе типа «Рубака», а также обеспечат защиту российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и железнодорожных логистических составов.

Группа компаний «Калашников» — многопрофильный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения, предприятие в составе стрелкового сектора военно-промышленного комплекса (ВПК) России, производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия.

ИИ в военном деле

Современные ИИ-технологии играют ключевую роль в развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Они способствуют созданию новых видов вооружений, автоматизации военных процессов и повышению эффективности управления боевыми операциями. В условиях глобальной технологической конкуренции ИИ становится стратегическим инструментом, определяющим военную мощь и национальную безопасность государств.

snimok_ekrana_2025-10-28_095253_1.png

VK - «Первый технический»
Работа ИИ по захвату и определении цели

Одним из ключевых направлений развития станет повышение автономности боевых платформ. Современные разработки уже показывают высокую степень независимости искусственно управляемых дронов, роботизированных боевых машин и систем противоракетной обороны (ПРО). В перспективе такие системы смогут не только следовать заданным сценариям, но и самостоятельно адаптироваться к изменяющейся боевой обстановке на поле боя. Перспективы развития ИИ в оборонной сфере связаны с ростом автономности боевых систем, совершенствованием киберзащиты и интеграцией квантовых вычислений.

Хоть ИИ и становится неотъемлемой частью современного ОПК в 2025 г., открывая новые возможности для повышения эффективности российских вооруженных сил, но требует при этом ответственного подхода к внедрению.

Атаки на российские объекты

11 сентября 2025 г. в атаке на Москву и Подмосковье были применены новые дроны «Лютый». В Ленинском городском округе силам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось посадить один такой аппарат. Эти беспилотники-камикадзе являются украинской копией турецкого «Байрактара», но с более высокой дальностью полета.

Со слов экспертов, это простейший коммерческий автопилот, БПЛА может лететь и по оптическим ориентирам, и просто по магнитному компасу. Это все не представляет какой-то навигационной сложности и глушилки global positioning system (GPS) тут не помогут. Эксперты сходятся во мнении, что Киев «прощупывает» столичную систему ПВО на предмет взлома, а может, и всерьез пытался атаковать объекты энергетической или военной инфраструктуры.

Как уточнил в сентябре 2025 г. депутат Московской городской думы (Мосгордума) Андрей Медведев: «Много раз писал про принципы гибридной войны Организации Североатлантического договора (НАТО). Подобные воздушные атаки имеют своей целью не только поражение гражданской инфраструктуры, но куда в большей степени поражение психики гражданского населения».

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Экс-главе Минцифры Ярославской области к обвинению во взятках добавили оборот наркотиков

Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества ценой в миллиард

В России ужесточают правила госзакупок радиоэлектроники

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews.Лица»: Проживем без VMware?
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/