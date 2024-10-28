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Администрация Березовского городского округа перевела процессы в Directum RX

Орган местного самоуправления перешел на Directum RX — российскую импортонезависимую систему управления бизнес-процессами и документами. Более 500 тыс. единиц исторического контента остались в доступе, а также появились новые инструменты для организации работы. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Администрация Березовского городского округа с 2014 г. вела работу в системе Directum 5. Однако со временем к системе появились новые требования: совместимость с импортонезависимым инфраструктурным ПО, соответствие законодательным изменениям и современным тенденциям. Новое поколение системы Directum RX отвечало этим запросам. В ходе проекта внедрения команда «Старков Групп» перенесла более 500 тыс. исторических документов и 250 тыс. задач, сохранив для пользователей доступ к переписке. С помощью нового ПО сотрудники администрации ведут делопроизводство, обрабатывают обращения граждан, принимают заявки и оказывают муниципальные услуги жителям Березовского городского округа.

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