«Искра Технологии» запустила АПК «Безопасный город» на базе платформ экосистемы Digital Q в Чувашской Республике

В Чувашской Республике начала функционировать региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» разработки компании «Искра Технологии». 13 сентября 2024 г. утверждено положение о государственной информационной системе «Региональная интеграционная платформа «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики», которое определяет цель и задачи, функции и состав АПК, а также порядок предоставления доступа к информации, содержащейся в системе.

Система построена на базе программного комплекса «ОС5000 Безопасный город» от «Искра Технологии» и введена в постоянную эксплуатацию на территории столицы региона города Чебоксары и в Новочебоксарске.

АПК «Безопасный город» – это автоматизированная информационная система, которая решает задачи обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды. Система объединяет информацию от различных источников данных, позволяет выявлять взаимозависимости происходящих событий и предупреждать возникновение чрезвычайных ситуаций на раннем этапе.

К системе АПК «Безопасный город» Чувашской Республики в настоящее время подключены единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) указанных муниципальных образований, ЦУКС МЧС и внешние информационные системы: Система-112; Комплексная система экстренного оповещения населения Чувашской Республики; Автоматизированная информационно-управляющая система РСЧС (АИУС РСЧС); Ситуационный центр главы Чувашской Республики; Единая система видеонаблюдения Чувашской Республики; иные системы.

«Искра Технологии» имеет 7-летний опыт разработки и внедрения платформ автоматизации деятельности органов РСЧС, применяемых в проектах создания АПК «Безопасный город». Используемые инструменты межведомственного взаимодействия и координации задач позволяют снизить время на организацию комплексного реагирования и обеспечивают всех участников единым и наиболее полным набором данных для принятия управленческих решений.

Программный комплекс «ОС5000 Безопасный город» разработан с использованием платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q от компании «Диасофт», которые позволяют создать производственную среду и полностью автоматизировать производство программных продуктов.

Программный комплекс имеет микросервисную архитектуру, которая обеспечивает гибкость развития, легкое управление и масштабирование, возможность повторного использования функционала и сохранение работоспособности системы даже при возможном отказе отдельных сервисов.