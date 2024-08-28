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«К2Тех» разработал план развития ИТ-инфраструктуры Пушкинского музея

«К2Тех» разработал план модернизации и развития ИТ-инфраструктуры Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ им. А.С. Пушкина). За шесть недель ИТ-специалисты провели комплексный аудит вычислительной и программной инфраструктуры музея, которая обеспечивает работу около одной тыс. сотрудников. По результатам обследования «К2Тех» подготовил дорожную карту из более 50 инициатив по модернизации инфраструктуры с учетом импортозамещения и стратегических задач Пушкинского музея. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина — один из крупнейших музеев России. Ежегодно более одного млн. человек посещают его экспозицию, которую составляют более 610 тыс. уникальных экспонатов. ИТ-развитие и внедрение информационных технологий находятся в числе приоритетных задач Пушкинского музея. Стабильная ИТ-инфраструктура необходима не только для обеспечения операционной деятельности сотрудников, но и для оснащения научных залов и поддержки мультимедийных проектов и сайтов музея. Так, например, на портале Пушкинского музея оцифрованы и доступны для виртуального просмотра 5 основных экспозиционных пространств. Необходимость модернизации ИТ-инфраструктуры обусловлена стратегическими инициативами музея, в том числе перспективой завершения проекта реконструкции и расширения территории Музейного квартала.

«По итогам проекта реконструкции, площадь ГМИИ им. А.С. Пушкина увеличится более чем в два раза — до 105 тыс. кв. м. Мы ожидаем, что количество посетителей Музейного городка превысит 3 млн. человек в год. Чтобы обеспечить стабильную работу ИТ-инфраструктуры при кратном росте нагрузки в обозримом будущем, нам необходимо уже сейчас устранить узкие места, оптимизировать эксплуатацию и разработать план развития. Мы обратились к специалистам К2Тех как к экспертам в построении ИТ-инфраструктуры и реализации комплексных проектов. В ходе совместной работы коллеги оперативно информировали нас об изменениях на ИТ-рынке и давали рекомендации по импортозамещению. Качественный ИТ-консалтинг от К2Тех помог нам расставить приоритеты и определить векторы развития», — сказал Юрий Березовик, советник директора ГМИИ им. А.С. Пушкина

Специалисты «К2Тех» обследовали текущее состояние серверов, систем хранения данных и резервного копирования, инфраструктурных сервисов и ОС, систем информационной безопасности (ИБ), платформы виртуализации и локальной вычислительной сети (ЛВС). Аудит проводился дистанционно с помощью интервью, анкетирования, анализа логов и конфигураций оборудования, а также удаленного подключения к инфраструктуре. Кроме того, эксперты К2Тех проанализировали структуру бюджета на ИТ и выявили основные причины его дисбаланса, дали рекомендации по оптимизации наиболее затратных статей.

По итогам аудита эксперты «К2Тех» разработали тепловую карту состояния ИТ-инфраструктуры и план инициатив по устранению узких мест. Так, для снижения рисков прерывания бизнес-процессов сформировали roadmap из 7 шагов по развитию мер и средств ИБ, а также рекомендовали построить отказоустойчивую архитектуру на базе двух площадок. Кроме того, ИТ-специалисты предложили целевую схему сети, включающую центральные узлы и региональные филиалы. Также К2Тех разработал для Пушкинского музея план импортозамещения. Переход на российские продукты гарантирует стабильность работы ИТ-инфраструктуры, благодаря возможности получать сервисную поддержку от производителей напрямую, а в перспективе — сокращает затраты на эксплуатацию.

«Опыт работы с Пушкинским музеем — один из самых позитивных в нашей практике. Благодаря взаимной заинтересованности в качественном результате, открытому диалогу и готовности работать в команде, нам удалось успешно завершить проект, удовлетворив все требования заказчика. Сегодня, в связи с необходимостью импортозамещения, мы наблюдаем бум запросов на ИТ-консалтинг. И поэтому, разрабатывая стратегию развития ИТ для Пушкинского музея, мы включили в дорожную карту те отечественные решения, которые точно будут совместимы с текущей ИТ-инфраструктурой музея. Мы уже стартовали процесс проработки замещения компонентов: первым этапом станет сравнительный анализ и пилотирование решений. И мы надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество с музеем будет таким же плодотворным», — сказал Сергей Верченов, руководитель практики инфраструктурного консалтинга «К2Тех».

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