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Новый шаг в медицине: инновационная платформа с ИИ для диагностики рака предстательной железы

Росздравнадзор зарегистрировал онлайн-платформу PathVision.ai, которая позволяет применять ИИ для диагностики ацинарной аденокарциномы, самого распространенного подтипа рака предстательной железы. Клинические испытания, проводившиеся на базе НМХЦ им. Пирогова, подтвердили общую точность диагностики в 95%. Разработчик - резидент «Сколково», компания ООО «Цифровой онкоморфолог». Об этом CNews сообщили представители ООО «Цифровой онкоморфолог».

Помимо распознавания самой ацинарной аденокарциномы, решение позволяет подсчитывать сумму баллов по шкале Глисона (используется для определения степени злокачественности опухоли). А также прогностическую группу пациента, что является одним из ключевых факторов при выборе оптимального лечения.

Удостоверение выдано по классу риска 3, это позволяет применять платформу в медицинских организациях в процессах для диагностики заболеваний, имеющих большой риск для здоровья. Помимо рака предстательной железы, компания планирует вывести на рынок решения для диагностики рака и в других органах.

«Мы рады объявить о получении первого в России регистрационного удостоверения на наше программное обеспечение для патоморфологии, основанное на искусственном интеллекте. Это важный шаг вперед для российской медицины, который поможет повысить качество диагностики и лечения пациентов. Наша компания продолжит инвестировать в разработку инновационных решений, способствующих улучшению здравоохранения в России и за её пределами», — сказал Геннадий Попов, генеральный директор ООО «Цифровой онкоморфолог».

В составе платформы PathVision.ai имеются как алгоритмы ИИ для анализа медицинских изображений, так и все необходимые профессиональные цифровые инструменты для работы врачей-патоморфологов.

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