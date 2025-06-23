Критически важное микроэлектронное предприятие: Из-за цен на гособоронзаказ у нас многомиллионные убытки, производство остановлено

Производитель силовой электроники «Оптрон-Ставрополь» на грани банкротства. Производство остановлено, сотрудники отпущены домой. Завод не в состоянии выполнять гособоронзаказ (ГОЗ). Руководство предприятия говорит, что к проблемам его привело выполнение ГОЗ, в рамках которого цена на продукцию была сильно занижена, из-за чего завод начал работать в убыток. В отрасли подтверждают проблему и отмечают, что выполнять ГОЗ крайне невыгодно из-за того, что военное представительство устанавливает низкие цены на продукцию двойного назначения.

Банкротство «Оптрон-Ставрополь»

Как стало известно CNews, в марте 2025 г. объявило простой микроэлектронное предприятие «Оптрон-Ставрополь». В ходе выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) завод ушел в убыток более чем на 149 млн руб., рассказал CNews его директор предприятия Павел Бороданенко.

«Оптрон-Ставрополь» производит кремниевые диоды двойного назначения, которые применяются в военных изделиях. Предприятие также является единственным поставщиком диодов для авиационных генераторов самолетов «Сухой Суперджет» и «МС-21».

По состоянию на июнь 2025 г. кредиторская задолженность предприятия составляет 230 млн руб. Счета «Оптрон-Ставрополь» арестованы, имеется задолженность по налоговым платежам, заработной плате и коммунальным платежам, говорит Павел Бороданенко.

Производитель силовой электроники «Оптрон-Ставрополь» на грани банкротства (фото «Оптрон-Ставрополь»)

Согласно базе «Контур.Фокус», АО «Оптрон-Ставрополь» образовано 9 марта 2005 г. в Ставрополе. Учредители юрлица скрыты.

Невыгодный ГОЗ

По словам Бороданенко, чтобы «Оптрон-Ставрополь» выполнял заказы в срок и обеспечивал качество продукции — ее цена должна составлять 3,6 тыс. руб. «Это именно та цена, которая покрывает расходы», — отметил он.

Согласно закону № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (ГОЗ), «рекомендованную» цену продукции, поставляемой в рамках гособоронзаказа, устанавливает военное представительство. ВП — воинские подразделения при военных ведомствах, созданные для контроля качества и приемки военной продукции на предприятиях.

«ВП согласовало цену на диоды «Оптрон-Ставрополя» в размере 2,6 тыс. руб., применяя фиксированный коэффициент, — продолжает глава «Оптрон-Ставрополь». — В результате предприятие за 2023 год понесло убыток в размере 102 миллионов рублей, а по результатам 2024 года — уже 149 миллионов».

«Военное представительство считает, что при фиксированной трудоемкости стоимость наших изделий составляет 2600 рублей за единицу», — рассказал CNews Бороданенко. Такая цена позволяла бы выйти на окупаемость, если бы завод имел заказ больше, чем получил в реальности. По его словам, в действительности завод выпустил большое количество изделий с убытком на каждом в 1 тыс. руб.

«В данных обстоятельствах выполнять взятые на себя обязательства по отгрузке продукции по ГОЗ не представляется возможным, — отмечает Бороданенко. — Обстоятельства принуждают увольнять персонал».

Производство остановлено с марта 2025 г., сотрудники увольняются, поставки ГОЗ сорваны. «Несмотря на то, что цены, согласованные ВП, считаются рекомендованными, партнеры по кооперации отказываются приобретать нашу продукцию по коммерческой цене, хотя эта мера явно сейчас единственная, позволившая выполнять ГОЗ и не сорвать поставки для Минобороны», — говорит гендиректор.

«Вместо этого все судорожно пытаются найти аналоги для замены наших диодов», — утверждает Бороданенко.

По словам гендирекора «Оптрон-Ставрополь», по итогам обращения в Минпромторг были проведены девять совещаний и проверка Генеральной прокуратуры. «Проверка прокуратуры криминала в наших действиях не обнаружила, нет в действиях предприятия признаков нецелевого использования средств гособоронзаказа», - рассказал CNews Павел Бороданенко.

«Каких-либо решений руководство департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга не приняло», — заключил Бороданенко.

«Министерство в курсе сложившейся ситуации на предприятии АО «Оптрон-Ставрополь» и находится в тесном контакте с основными заказчиками предприятия и правительством Ставропольского края, — рассказал CNews представитель Минпромторга. — Вопросы, касающиеся деятельности организации, находятся на контроле соответствующих подразделений Министерства промышленности. Все необходимые мероприятия проводятся в рамках действующего законодательства и нормативных актов».

Также запросы были отправлены в Минобороны и покупателям продукции «Оптрон-Ставрополь».

Работать в рамках ГОЗ крайне невыгодно

Собеседники CNews в отрасли среди производителей продукции двойного назначения подтверждают проблему ценообразования и убыточности работы в рамках ГОЗ.

Ценообразование в рамках ГОЗ регулируется приказом Минпромторга от 8 февраля 2019 г. № 334 «Об утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗ», рассказал CNews гендиректор «ПКК Миландр» Алексей Новоселов. Этот приказ определяет порядок формирования цены, включая состав затрат, которые могут быть включены в цену продукции.

По словам Новоселова, стоимость изделия, производимого в рамках ГОЗ, исчисляется не как процент себестоимости, а как процент от прямых трудозатрат и накладных расходов. И если они маленькие, то и прибыль незначительна. При этом трудозатраты сокращаются из-за автоматизации и оптимизации производства. «И это все приводит к тому, что выполнять ГОЗ просто не очень прибыльно», — отмечает он.

«Кроме того Минобороны ставит задачу перед ВП как можно больше срезать включаемых в цену затрат, — продолжает Новоселов. — И порой ВП злоупотребляют своей возможностью срезать стоимость. Рано или поздно это приводит к тому, что изделия становится просто убыточными. Отказаться при этом от ГОЗ предприятия не могут. И поэтому вынуждены работать в убыток».

Вольное толкование приказа Минпромторга фактически приводит предприятия на грань выживания, отмечает Новоселов. «Проблему эту поможет решить установление цены путем сопоставления стоимости продукции у конкурентов». Но порой обозначить конкурирующую продукцию к выпускаемым уникальным изделиям по ГОЗ бывает затруднительно, заключил он.

«На практике встречаются случаи, когда предприятия работают в ноль или даже в убыток», — говорит Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGLOBAL, контрактная разработка электроники. Среди причин она выделила ошибки при формировании цены, разночтения в интерпретации нормативно-правовой базы и пр.

По ее мнению, учитывая стратегическое значение «Отпрон-Ставрополь» как единственного производителя уникальной продукции для оборонной промышленности, сохранение предприятия является приоритетом.

Поэтому необходимо сохранить коллектив и технологии, наладить коммуникацию с военпредом и инициировать диалог с Минпромторгом и Минобороны для получения поддержки и разрешения спорных вопросов, считает Квашенкина.