МВД, ФСБ и еще несколько госорганов: Названы ведомства, от чьего имени чаще всего действуют телефонные мошенники

Сотрудники Министерства внутренних дел России раскрыли, сотрудниками каких ведомств мошенники представляются чаще. По данным ведомства за последние две недели, 50% фиктивных звонков совершаются от имени правоохранительных и исполнительных органов. Под этим прикрытием злоумышленники убеждают россиян в наличии проблем с их банковскими счетами, обвиняют в соучастии в финансировании запрещенных организаций.

Лжесотрудники из правоохранительных органов

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России назвали ведомства, от имени которых чаще всего действуют телефонные мошенники, об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД, в 50% случаев телефонные мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов МВД или же сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) или ведомств Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Мошенники часто сообщают жертвам о якобы незаконных операциях по их счетам или финансировании запрещенных организаций, говоря от имени работников силовых структур.

Одинцовский городской округ Московской области Телефонные мошенники в 50% случаев выдают себя за правоохранителей или представителей исполнительной власти

10% мошеннических звонков связаны с жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ): злоумышленники предлагают замену домофонов или счетчиков, запрашивая коды из SMS. Еще 7% случаев — попытки завладеть учетной записью на «Госуслугах» под видом сотрудников многофункциональных центров (МФЦ).

На схемы с оформлением льгот и страховок от имени социальных служб приходится 3% мошеннических звонков, об этом писал CNews. В МВД призвали граждан быть бдительными и не сообщать посторонним личные данные и коды из сообщений.

Дни разводов

Вторник — самый «мошеннический» день недели, на него приходится более 20% всех мошеннических звонков, об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сотрудники банка на основе обезличенных данных сервиса «Определитель номера» в приложении «Сбербанк Онлайн» провели исследование. Как следует из их данных, злоумышленники чаще всего звонят жителям: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска. В список также попали Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара и Уфа. В 2024 г. ИТ-сервис обработал более 1 млрд входящих вызовов, из которых 3,8 млн были идентифицированы как подозрительные. В январе-мае 2025 г. сервис обработал на 30% больше звонков, чем за аналогичный период 2024 г.

Как сообщили CNews представители «Билайн», с января по май 2025 г. антифрод-система «Билайн» распознала 1,7 млрд звонков от мошенников и спамеров, 695 млн из них были заблокированы и перенаправлены на «Виртуального помощника». В среднем каждый звонок длился 12 секунд. Это значит, что ежемесячно помощник «Билайн» общался со спамерами примерно по 463 тыс. часов — то есть примерно по 52 года. Порядка четверти из числа заблокированных звонков — 180 млн — пришлись на май 2025 г., благодаря улучшенной защите, масштабированной на всю базу клиентов. Каждый месяц «Виртуальный помощник» перехватывает звонки с 2,5–3 млн опасных номеров. Чаще всего спамеры звонят жителям южных регионов страны. На втором и третьем местах с небольшим разрывом — Центральный регион и Москва. От трети до половины подобных звонков сразу блокируются, остальные помечаются как подозрительные.

Система борьбы с мошенниками

В России с 1 января 2026 г. заработает система противодействия дистанционным мошенникам, об этом рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов телеканалу журналистам «Россия-24». По его словам, в системе аккумулируют фамилии граждан, номера счетов, которые используют мошенники, механизмы, которые они задействуют для обмана, и многое другое, отметил генеральный прокурор.

Кроме того, пояснил он, с сентября 2025 г. банки будут вводить ограничения для противодействия снятию денежных средств без соответствующего согласия человека. «Когда согласия нет, то будут вводиться банками ограничения на снятие денежных средств в банкомате — до 50 тыс. руб. в течение 48 часов. Кроме того, вводится определенная сумма, к примеру, до 100 тыс. руб. для снятия в банкомате наличных денежных средств людьми, которых мы называем дропами. То есть, они уже есть у нас в базе», — отметил Краснов.

По словам Краснова, прокуроры инициируют и участвуют в разработке предупредительных механизмов, которые в июне 2025 г. уже применяются в борьбе с мошенниками, в том числе блокирование операторами сотовой связи звонков по серым схемам и по схемам с подменными номерами. «Мы добиваемся того, чтобы SIM-карты были привязаны к государственным информационным ресурсам, чтобы было понятно, кто звонит», — заметил Краснов. Как писал CNews, в свою очередь прокуроры наращивают практику подачи исков в защиту граждан от мошенников. «C 2023 г. прокурорами предъявлены уже тысячи исков в отношении так называемых дропов — тех людей, которые предоставляют свои счета, карты мошенникам для аккумулирования похищенных у людей денежных средств. Кроме того, мы формируем судебную практику прекращения кредитных договоров, заключенных под обманом», — сообщил генпрокурор.