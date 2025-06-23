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В России запретят перепрошивку IMEI телефонов, созддадут единую базу мобильных устройств и введут «черные списки» уникальных номеров

Российские власти готовят поправки к закону «О связи» для запрета на изменение идентификационных номеров мобильных устройств, привязанных к их номерам. Эти нововведения должны стать частью объемного законопроекта, направленного на борьбу с кибермошенничеством. Помимо этого, предлагается создать единую базу мобильных устройств, а также ввести черные списки уникальных номеров.

Серийные номера устройств

В России запретят перепрошивку мобильных устройств, пишут «Известия». Новые нормы призваны усилить борьбу с кибермошенничеством и нелегальным ввозом техники.

Россиянам запретят менять идентификаторы мобильных устройств. Соответствующие поправки к закону «О связи» разработали в июне 2025 г. сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России. Также предлагается создать единую базу идентификационных номеров мобильных устройств или International Mobile Equipment Identity (IMEI) с возможностью блокировки гаджетов, используемых для противоправных действий.

IMEI — уникальный код гаджета c 15 символами, его используют операторы связи для отслеживания устройства в сети и банки для того, чтобы отличить настоящего клиента от мошенника. Подмена IMEI — один из ИТ-инструментов киберпреступников, который позволяет скрыть устройство, ведь после этого, операторы и службы безопасности воспринимают перепрошитое устройство как совершенно новый гаджет.

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Unsplash - Eliott Chatauret
В России планируют запретить перепрошивку телефонов

Российские власти возьмут под контроль использование идентификаторов IMEI, они намерены ввести черные списки уникальных номеров, которые использовались для перепрошивки гаджетов. Невозможность манипуляций с IMEI в Минцифры намерены закрепить на уровне закона, ведь это не даст мошенникам обманывать ИТ-системы безопасности, меняя код, а также позволит блокировать по IMEI краденные телефоны. «При наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или совершения противоправных действий указанные сведения направляются в государственную информационную систему противодействия правонарушениям», — говорится в поправках к закону. Внедрение такой ИТ-системы позволит блокировать незаконно ввезенные в страну или украденные смартфоны.

Борьба с мошенниками

Новые нормы призваны усилить в России борьбу с кибермошенничеством и нелегальным ввозом техники. Как отмечается, в документе Минцифры не представлены конкретные санкции в отношении лиц, меняющих IMEI. Но законопроект 23 июня 2025 г. дорабатывается, не исключено, что в ближайшее время там появятся поправки в Кодекс об административных нарушениях (КОАП) и Уголовный кодекс (УК) с наказаниями за нарушение запрета, не исключает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Важно, что запрет в принципе появится в законодательстве, до сих пор манипуляции с идентификационными номерами никак не регулировались, указывает он.

Законодательный запрет на подмену IMEI соотносится с другими предложениями по борьбе с кибермошенничеством и незаконными манипуляциями с идентификационными кодами гаджетов, отмечают участники рынка. Как писал CNews, мошенники часто сообщают жертвам о якобы незаконных операциях по их счетам или финансировании запрещенных организаций, говоря от имени работников силовых структур. Например, ранее стало известно, что в мае 2025 г. у заместителя председателя Правительства России Дмитрия Григоренко прошло совещания, на котором обсуждалась разработка антифродовых мер, в частности, единого реестра IMEI.

1 апреля 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества. Документом предусмотрено создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с применением информационных и коммуникационных технологий. По словам генпрокурора Игоря Краснова, как писал CNews, ИТ-система противодействия дистанционным мошенникам появится в России в январе 2026 г.

Остановит ли это махинаторов

По мнению экспертов, наличие государственной информсистемы, в частности, позволит блокировать по этим номерам украденные или нелегально ввезенные в Россию смартфоны. В случае принятия инициатива в первую очередь ударит по владельцам так называемых SIM-боксов, которые позволяют массово использовать сим-карты для рассылок, спама, звонков и мошеннических действий, считают в «Ростелекоме». Кроме того, операторы смогут блокировать контрабандные и краденые устройства, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Изменить IMEI мобильного устройства с помощью специального софта в принципе несложно, рассказал «Известиям» директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Главная проблема в том, что такой гаджет фактически невозможно вычислить операторам и службам безопасности разных организаций и уровней, — если уникальный номер меняется постоянно, то каждый раз они имеют дело с новым аппаратом, объясняет он. Ситуация усугубляется тем, что мошенники все чаще пользуются гаджетами без SIM-карт (например, выходят в интернет по Wi-Fi и связываются с жертвами через мессенджеры), а с SIM-картой проще устанавливать стоящего за звонком или сообщением человека, констатирует эксперт. По его словам, технически понять, что IMEI изменен сложно, — но возможно, в частности, с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Каждое устройство имеет свой «цифровой след» — можно проследить, где оно находится, куда и сколько времени с него звонят, пишут, на какие интернет-ресурсы заходят с него и тому подобное. Если у устройства постоянно меняются IMEI (а заодно и SIM-карты в нем), владельца можно заподозрить в подозрительных активностях, считает эксперт.

Антон Денисенко

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