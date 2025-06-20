Роструд импортозаместит более 10 систем за 5 месяцев. Под снос пойдут иностранные Linux, СУБД и ПО на Java

Федеральная служба по труду и занятости переводит свою единую цифровую платформу «Работа в России» на отечественное ПО, в списках на замену — иностранные Linux, СУБД и продукты Java.



Импортозамещение систем

Как выяснил CNews, до конца ноября 2025 г. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) планирует перевести свою единую цифровую платформу (ЕЦП) «Работа в России» на отечественное ПО и софт из «дружественных» репозиториев.

Информацию об этом можно обнаружить на платформе госзакупок. Тендер был опубликован 19 июня 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе компании смогут подать до 9 июля. Итоги конкурса объявят 11 июля 2025 г. На проведение работ выделено 657,8 млн руб.

Как указано в документах, основная цель работ — устранить риски, связанные с возможной недоступностью иностранного ПО из-за санкций, а также повысить надежность и безопасность системы. Техническое задание предусматривает два ключевых направления: комплексное замещение импортного программного обеспечения и кардинальную модернизацию технологической архитектуры для обеспечения «слабой связанности» подсистем. Это означает, что отдельные компоненты платформы смогут работать автономно, что повысит отказоустойчивость всей системы.

Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2025 г. Проект выполняется в рамках исполнения федеральных законов «О занятости населения» и «О контрактной системе», а также постановлений Правительства России.

ЕЦП «Работа в России» — единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений. Предназначена для: содействия занятости населения, в том числе посредством размещения информации о возможностях трудоустройства, работодателях, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу. Обеспечения процесса предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения, в том числе оказания таких услуг в электронном виде и формирование аналитической информации о трудоустройстве граждан в России.

В документах указано, что система обрабатывает огромные массивы данных: от реестров вакансий и резюме до интеграции с ЕГРЮЛ, ЕПГУ, Пенсионным фондом и даже системами уголовно-исполнительных учреждений для трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

А технические характеристики платформы свидетельствуют о ее масштаб, в сумме ее работу поддерживают: 6 800 вычислительных ядер, 37 000 ГБ оперативной памяти, 785 ТБ дискового пространства различных типов (SATA, SAS, SSD).

Что заменяют и на что

Как указано в техническом задании, В инфраструктуре платформы сегодня задействованы десятки иностранных технологий, которые будут заменены. Так, систему управления данными: Apache Cassandra (распределенная NoSQL-СУБД) заменят на отечественную Arenadata DB.

Колоночную аналитическую СУБД ClickHouse также заменят на Arenadata QuickMarts. Поисковую систему ElasticSearch заменят на российский аналог OpenSearch.

Apache Kafka и ActiveMQ, обеспечивающие обработку очередей, также будут замещены на RT.Streaming — импортонезависимый инструмент для эффективного управления процессами изменения, выгрузки и загрузки данных.

СУБД Apache Cassandra заменят на RT.KeyValue. Веб-сервер Nginx и системы балансировки нагрузки HAProxy заменят на совместимые отечественные или открытые аналоги из состава репозиториев Astra Linux.

Операционные системы CentOS и Ubuntu Server, согласно документам, заменят на отечественную Astra Linux Special Edition.

PostgreSQL, которая не находится в реестре отечественного ПО поменяют на ее аналог Postgres Pro, которая сертифицирована.

Объектные хранилища данных S3 и S3 MinIO импортозамещают на ее отечественный аналог из реестра отечественного ПО.

Ряд программных продуктов и спецификаций компании Sun Microsystems, в техническом задании указанных как Java заменят на продукты Axiom JDK — поставщик российской платформы Java. Компания производит и поддерживает безопасный стек базовых технологий для разработки и исполнения Java-приложений.