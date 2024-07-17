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В Якутии оцифруют ценные исторические материалы и выложат их в открытый доступ

С помощью нового отечественного сканера «ЭларСкан А2-400Р» Национальный архив Республики Саха создаст электронные копии для тысяч страниц документов из различных собраний. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Национальный архив Республики Саха (Якутия) использует сканеры «Элар» уже несколько лет. В Архиве находится около 1,5 млн единиц хранения. Архив располагает уникальным собранием газет, изданных в дореволюционное и советское время. Самым ранним документом является Указ царя Алексея Михайловича воеводе Якутского острога Д.А. Францбекову об отправке ссыльных стрельцов через Тобольск в Якутский острог, датированный 17 февраля 1649 г. К сохранившимся ранним фондам относятся Якутская и Алданская воеводские канцелярии, Верхневилюйское, Жиганское и Олекминское комиссарства, содержащие документы с начала XVIII – по последнюю четверть XVIII века. Особо ценные и уникальные документы оцифрованы и к ним можно получить доступ через официальный сайт архива.

«В то же время существует значительный объем документов, который нуждается в оцифровке и размещении в свободном доступе, — сказала Наталья Степановна Степанова, заместитель директора ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха (Якутия). — В год сотрудниками архива вносится более 700 описей дел, это более пяти тыс. страниц, более 75 тыс. записей. Появление нового сканера «ЭларСкан А2-400Р» позволило обеспечить бесперебойную работу по оцифровке, создало определенный запас прочности».

В Архиве отмечают, что сканеры «Элар» полностью соответствуют высочайшим стандартам. Модели обеспечивают высокое качество изображений с отличной читаемостью текста, а программное обеспечение позволяет эффективно управлять процессом сканирования и обработки изображений.

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