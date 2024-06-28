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Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создают технологические кооперации, способствующие импортозамещению

Сегодня в ОЭЗ «Технополис Москва» локализовано свыше 200 высокотехнологичных производств, которые выпускают инновационные разработки для микроэлектроники, машиностроения, медицины и других перспективных отраслей промышленности. Размещение на одной площадке позволяет предприятиям в кооперации реализовывать современные проекты, которые сводят к минимуму логистические издержки и существенно повышают уровень локализации производимой продукции. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы в своем телеграм-канале рассказал о том, какие прорывные разработки выпускают в ОЭЗ «Технополис Москва».

«ОЭЗ "Технополис Москва" – центр развития высокотехнологичной промышленности столицы, который включает в себя 6 площадок общей площадью свыше 280 га. На них функционирует более 200 предприятий, каждое второе – со статусом резидента. Сегодня столичная особая экономическая зона Москвы стала базовой площадкой для размещения четырех межотраслевых кластеров – фармацевтического, фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения и Федеральный центр беспилотных авиасистем. Это позволяет производителям сообща разрабатывать прорывные решения. В кооперации работают и предприятия вне кластеров – они также производят инновационную продукцию с высоким уровнем локализации, которая успешно замещает импортные аналоги», – сказал Владислав Овчинский.

Например, «Московский государственный образовательный комплекс» (ГБПОУ МГОК) производит для «Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники» (СКТБ ПР) детали для различных робототехнических комплексов, используемых для тушения пожаров, работы в шахтах, ремонта бассейна АЭС. Все детали создаются по уникальным чертежам, разработанным СКТБ ПР, на базе центра коллективного пользования.

«Партнерство с другими резидентами позволяет предприятиям расширять бизнес-связи, а также загружать производственную линию, когда она свободна от выполнения собственных заказов, и тем самым повышать показатель производительности. Кроме того, взаимодействие на одной территории позволяет сократить логистические издержки и облегчает коммуникацию с партнерами. Например, компания "Гудвин", специализирующаяся на разработке и производстве промышленных систем радиосвязи, выполняет заказы по контрактной сборке электронных модулей сразу для нескольких компаний ОЭЗ: "Медплант", "Профотек", "Хирана+", "СКТБ ПР", "Диагностика-М", "ТЗМОИ"», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Производитель скоростных высокопроизводительных канатно-транспортных систем «Руслет» применяет на своем производстве металлорежущий инструмент, выпущенный резидентом «Микробор». Разработка используется при изготовлении корпусов ролика балансира для канатных дорог. Сегодня канатные системы столичного производства поставляются заказчикам по всей стране: от Мурманской области до Камчатского края.

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