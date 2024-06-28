Анатолий Вассерман поделился с «Программным Продуктом» мнением о внедрении ИИ в Госдуму

Искусственный интеллект все активнее внедряется во все сферы жизни. В том числе, в систему госуправления. «Программный Продукт» обсудил возможности искусственного интеллекта с обладателем выдающегося естественного интеллекта — Анатолием Вассерманом, являющимся действующим депутатом Госдумы. Мы запланировали интервью в связи с презентацией национальной стратегии развития ИИ, согласно которой в перспективе в Госдуму будут внедрены нейросети для разработки законов. Но обо всем по порядку…

С чего все началось

В указе Президента РФ предписано взять на вооружение стратегию развития ИИ «органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, а также государственным корпорациям и акционерным обществам с государственным участием».

В 2021 году на разработку и внедрение нейросетей стали выделяться финансы в рамках специального федерального проекта. И процесс стал набирать обороты, получив дополнительный импульс развития 7 мая 2024 года. В этот день Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Всего национальных целей семь. И одна из них — «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и соцсферы». В рамках этого пункта указа предусмотрено внедрение технологий искусственного интеллекта.

«Я бы назвал эти технологи имитаторами интеллекта, — заметил Анатолий Вассерман. — Именно ИМИТАТОРАМИ. Потому что, собственно, об искусственном интеллекте пока речи быть не может».

С этим не поспоришь, поскольку ИИ все же не самостоятельный в смысле познания инструмент. Он действительно лишь имитирует интеллектуальную деятельность. Но «имитатор интеллекта» и «искусственный интеллект» можно обозначить одной и той же аббревиатурой. Которой мы и воспользуемся далее.

Нейросети добрались до прокуратуры…

Итак, одной из первых организаций с государственным участием, которая последовала национальной стратегии развития ИИ, стал Сбербанк. Там вовсю работают над тем, чтобы автоматизировать функции высшего менеджмента как раз на базе нейросетей. Главный исследователь данных в блоке «Стратегия и развитие» Сбербанка Виктория Дочкина на конференции AI Journey осенью прошлого года даже пошутила, что основная задача ее команды — увольнение с поста председателя правления «Сбера» Германа Грефа. Заметим, что Герман Оскарович все ещё остаётся в своем кресле. Значит, нейросети недостаточно созрели для того, чтобы замещать руководителей такого высокого ранга. Но значительную часть нагрузки они могут снять со всех. И во многих структурах.

Так, генпрокурор Игорь Краснов недавно сообщил Совету Федерации: «Я подписал план по внедрению и использованию технического искусственного интеллекта, нейронных сетей для работы прокурора. В деятельность органов прокуратуры он уже внедряется». Краснов отметил, что нейросети будут проводить аналитическую работу, в том числе анализировать законопроекты, вести статистику, прогнозировать рост преступности по регионам.

«Имитаторам интеллекта можно доверять самые разные функции, — говорит Анатолий Вассерман. — Если понимать, что это именно имитаторы, что они выполняют не интеллектуальную работу, а чисто техническую. И, соответственно, за ними нужен глаз да глаз. Я охотно верю, что они справятся со всей рутинной, чисто технической частью любой интеллектуальной работы. Но они потому и имитаторы интеллекта, что учатся не самостоятельно. Они учатся на наборах данных, подобранных и классифицированных людьми. И работу их оценивают тоже люди, а не они сами. И вот от этой функции — оценке их работы, мы в обозримом будущем никуда не денемся. Соответственно, и в работе прокуратуры какие-то технические заботы может взять на себя автоматика. Но если эта автоматика выдаст какое-то юридически значимое решение, то это решение все равно придется проверять и оценивать именно людям».

…и метят в Госдуму!

Нейросети, благодаря разработчикам, обрели и политические амбиции. Так на ПМЭФ–2023 была продемонстрирована нейросеть «Жириновский», обученная на высказываниях и интервью Владимира Вольфовича. Цифровая копия основателя ЛДПР очень убедительно и точь-в-точь как оригинал дискутировала с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым по вопросам обустройства России. И пыталась сформировать ощущение, что она — нейросеть «Жириновский» — точно знает, что надо делать для процветания страны. Многие IT-специалисты считают, что это только цветочки. В дальнейшем алгоритмы научатся писать законы и смогут, если и не заменить депутатов Госдумы, то взять на себя львиную долю их обязанностей.

«В законодательной деятельности действительно очень много всяких рутинных технических работ, которые имитаторы интеллекта могут выполнять не хуже живых людей, а может быть даже лучше, поскольку реже сбоят и ошибаются, — считает Анатолий Вассерман. — Но исходные замыслы законов все равно будут предлагать люди. Я говорю именно об исходных замыслах, поскольку каждый закон многократно дорабатывается по мере накопления опыта его применения. И, наверное, значительную часть анализа этого опыта тоже смогут проводить имитаторы интеллекта. Но новые проекты законов должны будут предлагать именно люди на основе того опыта, который пока действующими законами не охвачен. Соответственно, это будут эффективные инструменты, но инструменты опять же в руках людей. Не сами по себе».

Чиновники под сокращение?

Кроме надзорных органов, в частности прокуратуры, нейросети уже помогают с мониторингом полей и прогнозами на урожай региональным министерствам сельского хозяйства. Отдельные продукты ИИ приняты в эксплуатацию в департаментах ЖКХ.

Где ещё все это будет полезно и эффективно?

«Где угодно! — убежден Анатолий Александрович. — Любая сфера государственного управления на 9/10 состоит из более-менее рутинных процедур и действий по стандартам и опробованным рецептам. И во всех этих случаях ИИ вполне пригоден. А на долю человека имеет смысл оставлять самостоятельное творчество, а не имитацию».

Надо сказать, что один из стимулов скорейшего и массированного внедрения ИИ в деятельность госструктур — это очевидная выгода. Нейросети помогают экономить время на всем. На обработке любых данных, документов, корреспонденции. На подготовке статистических выкладок и составлении аналитических справок. И даже на коммуникациях с населением. В Москве, например, звонки от граждан по десяти горячим линиям принимает цифровой помощник. Он, по словам мэра столицы Сергея Собянина, успешно решает более половины вопросов без привлечения специалистов. Исходя из этого можно предположить, что в будущем нейросети начнут экономить не только время, но и бюджетные деньги. Это сейчас технологии ИИ стоят дорого. Чем шире они будут распространены, тем ниже будет цена на каждый цифровой продукт. И неизбежно возникнет ситуация, когда ИИ станет обходиться казне дешевле, чем чиновники. Во всяком случае, некая часть чиновников.

«Я думаю, что в любом случае распространение ИИ приведет к существенному сокращению числа людей, вынужденно имитирующих интеллектуальную деятельность, — говорит Вассерман. — И, соответственно, этим людям придется переучиваться. Процитирую сказанное мною в процессе обсуждения в Совете Федерации возможности применения имитаторов интеллекта в средствах массовой информации: «Моим коллегам, в совершенстве освоившим искусство кликбейта, рерайта и фейкньюс, пора ускоренно переучиваться на более творческие виды деятельности, например, дворника или швеи-мотористки». Шутки шутками, но действительно, применение ИИ в какой-то сфере показывает, что творческого в этой сфере осталось очень немного. И, соответственно, людям для того, чтобы использовать свой потенциал, надо переходить в другие сферы».

Таким образом для отдельных госслужащих обозначился риск лишиться работы. А какие ещё риски несёт в себе использование ИИ в работе госструктур?

«В любой деятельности, в любых новшествах есть риск перегнуть палку, — отмечает Анатолий Александрович. — Более того, опыт показывает, что если её один раз уже перегнули, то, чтобы ее выправить, приходится перегибать в противоположную сторону. Так что риск есть всегда. Его просто надо иметь в виду. И действовать по принципу, который очень любит цитировать мой партнёр по многим интересным проектам — философ Нурали Нурисламович Латыпов. Он высказывает эту формулу по-восточному красиво. Я же постарался ее максимально упростить: «Умный человек выберется из положения столь сложного, что мудрый в него никогда не попадет». Если исходить из этого правила, то мы должны проявить достаточно мудрости, чтобы оценивать опасности до того, как что-то делать. Какие конкретно опасности нас на этих путях подстерегают — сказать не берусь. Поскольку я всё-таки знаком далеко не со всеми тонкостями работы, например, тех же муниципальных органов. Более того, я, хотя и хожу в депутатах уже третий год, но тоже не ручаюсь, что знаком со всем, что в этой работе важно. Единственное, что я точно знаю — сложности неизбежны. И мы с ними то и дело будем сталкиваться».

Впрочем, опасаться сложностей поздно. Прогресс не остановить. Хотя в нашей стране это пытались сделать ещё в 50-х, когда начался бум научных исследований, связанных с ИИ. Так, в апреле 52-го года в «Литературной газете» вышла статья под названием: «Кибернетика — наука мракобесов». Цитата оттуда: «Испытывая страх перед волей и разумом народов, кибернетики тешат себя мыслью о возможности передачи жизненных функций, свойственных человеку, автоматическим приборам». И вот, спустя десятилетия, мечты коварных кибернетиков планомерно воплощаются в реальность. Да ещё и на уровне государственного управления!

Наше правительство форсирует подключение ИИ к работе как исполнительных, так и законодательных структур. Очевидно, что уже в довольно близкой перспективе ИИ сможет кратно повысить эффективность практически любой деятельности и в любой сфере. По сути, произойдет нечто, напоминающее промышленную революцию, перевернувшую в свое время все мироустройство. И выиграют от этой революции те страны и компании, которые первыми обуздают и поставят себе на службу новые технологии.