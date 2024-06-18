Пожарный робот CITIC прошел испытание на учениях МЧС

С 24 мая по первое июня 2024 г. компания 3Logic Group приняла участие в учениях МЧС с пожарным роботом CITIC RXR M40D. Эта огнеупорная гусеничная платформа, предназначенная для спасательных работ и тушения пожаров, успешно показала свои возможности наряду с командой пожарных. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Показательные учения спасателей проходили на полигоне Ногинского спасательного центра в рамках XV Международного салона «Комплексная безопасность». С 24 мая проходили тренировки и финальные учения, на которых пожарный робот выполнял тушение цистерн с химическими реагентами вместе с пожарным расчетом. Испытание показало, что робот CITIC RXR M40D быстрее человека включается в работу по борьбе с огнем и находится ближе к источнику возгорания. В ликвидации пожара робот использовал разные режимы подачи воды — в зависимости от стадии пожара.

Управление роботом происходило дистанционно. Оператор, находясь на безопасном от огня расстояния, контролировал работу устройства с помощью терминала. На его экране отображалась информация о состоянии робота и изображение с его видеокамер. Эффект реального присутствия и бесперебойная дальняя связь в радиусе до одного км позволяла оператору принимать необходимые решения по ликвидации последствий ЧС и точно управлять роботом.

Пожарный робот CITIC RXR M40D имеет лафетный ствол и три режима водомета, отличающиеся уровнем давления и направления водного потока. Максимальный расход воды — 40 л/c, дальность выстрела — 60 м. Также он оснащен огнеупорными гусеницами и системой охлаждения, что позволяет использовать его на линии соприкосновения с огнем. CITIC RXR M40D обладает высокой маневренностью, преодолевает подъемы с углом наклона 25°, обладает нулевым радиусом разворота и степенью защиты IP65. Время автономной работы устройства — 10 часов.

«Для нас была большая честь и невероятный опыт принять участие в реальных учениях спасателей, чтобы протестировать, готов ли робот к настоящим чрезвычайным ситуациям. Робот безошибочно выполнил все поставленные сценарные задачи. В свою очередь, мы готовы к реализации других кейсов применения пожарного робота», — сказал Илья Каинов, руководитель направления роботизированных систем 3Logic Group.