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Нейролаборатория им. А.Р.Лурия выпустила первый в Республике Татарстан сертификат соответствия госуслуги

Нейролаборатория им. А.Р.Лурия, расположенная на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева в Казани, выпустила первый в республике сертификат соответствия госуслуг и сервисов установленным принципам клиентоцентричности, а также стандартам «Государство для людей». Об этом CNews сообщили представители Нейролаборатории им. А.Р.Лурия

Первый в Татарстане сертификат получило министерство образования и науки Республики Татарстан (РТ) за услугу по аттестации педагогических работников образовательных организаций республики. Сертификат выпущен в результате совместной работы с министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Достигнутый показатель в 65% – это достаточный уровень для аттестации, но работа по улучшениям на этом не останавливается.

«Единственный способ понять, предоставляется ли государственная услуга качественно – изучить, как ей пользуются наши жители. Аттестация первой услуги состояла именно в том, чтобы реальные учителя республики садились за компьютер в лаборатории и под наблюдением специалистов проходили путь подачи заявки на аттестацию. Среди рабочих инструментов лаборатории – 21 метод проведения исследований, которые и помогли оценить удобство оказания услуги, – сказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин. – Следующей на стандарты клиентоцентричности будет проверена услуга министерства труда, занятости и социальной защиты РТ – «Присвоение звания «Ветеран труда». Важно, чтобы люди, получающие от государства ту или иную помощь, могли сделать это удобно».

Нейролаборатория Аналитического центра при правительстве России начала работу в Казани осенью 2023 г. Она носит имя выдающегося советского психолога, ученого и уроженца Казани Александра Лурия, который изобрел первый советский детектор лжи. Сотрудники лаборатории работают над изучением понятности и простоты получения госуслуг, их доступности, качества работоспособности сервисов. Инструменты лаборатории указывают, какие есть недостатки в использовании услуг, и помогают их устранить. Всего в 2024 г. планируется провести через лабораторию 42 услуги, оказываемые в республике.

Федеральный проект «Государство для людей» – это новая культура взаимодействия государства, граждан и бизнеса. Проект призван повысить качество жизни человека и уровня доверия граждан к государству – через простое и быстрое решение проблем в конкретных жизненных ситуациях. Это касается и получения гражданином госуслуг – быстро, удобно, комфортно.

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