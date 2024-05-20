«Почта России» запустила собственную цифровую платформу для селлеров

Цифровая платформа «ЕКОМ+» от Почты России – это единый онлайн-сервис для предпринимателей. Она позволит автоматизировать в едином окне все ключевые процессы, необходимые для работы селлера с маркетплейсами, службами доставки, классифайдами и другими витринами онлайн-продаж. Об этом CNews сообщили представители Почты России

Платформа предназначена для представителей малого и микробизнеса, реализующих товары через маркетплейсы, собственные интернет-магазины, соцсети и offline-магазины. Сервис автоматически выберет категорию товаров, подскажет нужные характеристики, обработает входящие заказы по правилам маркетплейсов и будет вести подробный учет товаров.

С помощью платформы «ЕКОМ+» продавцы могут управлять заказами и поставками сразу на нескольких площадках, контролировать товарные остатки и отслеживать статус заказов на разных маркетплейсах. Также у сервиса скоро появятся опции автоматического создания карточек товаров и переноса данных с других площадок — всё это снизит вероятность ошибок менеджеров.

К платформе подключены ведущие маркетплейсы и несколько служб доставки. Уже сейчас есть возможность работать и оптимизировать карточки товаров, заполнять информацию о товаре, создавать отправления и выбирать выгодные предложения от партнеров служб доставки. На старте проекта доступ к платформе будет бесплатным, что позволит клиентам оценить ее возможности.

«Работа на платформе «ЕКОМ+» позволит сберечь время предпринимателей и сократить расходы за счёт единой точки управления бизнесом на нескольких цифровых торговых площадках. В будущем в «ЕКОМ+» будет больше торговых площадок и способов доставки, рекламные и финансовые сервисы, субсидии на развитие бизнеса», — сказал руководитель по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

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АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 тыс. точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн км. С 2015 г. государство не предоставляет компании меры поддержки, позволяющие покрыть расходы на содержание сети объектов почтовой связи в соответствии с требованиями по размещению отделений и оказанию универсальных услуг связи. Численность почтовых работников составляет 265 тыс. человек.