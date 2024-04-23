Внедрена первая российская защищенная система интеллектуального учета электроэнергии

Компании «Сигма» и «ИнфоТеКС» завершили первое в России внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ), полностью соответствующей актуальным требованиям к импортозамещению и информационной безопасности. Система рассчитана на взаимодействие в режиме реального времени с более чем 16 млн точек учета. К работе в ней уже перешли дочерние общества ПАО «Интер РАО» в 11 регионах России. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Система «Сигма.ИВК» и СУП СПД «Пионер» со встроенными средствами криптографической защиты информации ViPNet SIES обеспечивает полную автоматизацию сбора данных с приборов учета электроэнергии и надежную защиту этих данных. Микросервисная модульная архитектура программного комплекса «Сигма.ИВК» и СУП СПД «Пионер» позволяет проводить неограниченное горизонтальное масштабирование. Благодаря этому система может использоваться как единое решение для обработки данных энергопотребления в любых масштабах — от населенного пункта до всей страны. К ней уже подключены порядка 2,5 тыс. защищенных шлюзов, «опрашивающих» интеллектуальные приборы учета, а к концу 2024 г. их количество вырастет до 24 тыс.

Автоматизация процессов сбора данных с приборов учета позволяет сократить финансовые потери энергосбытовых компаний из-за несанкционированного использования электроэнергии и снизить влияние человеческого фактора при сборе и обработке показаний. Для обеспечения информационной безопасности в решении используются сертифицированные встраиваемые средства криптографической защиты информации (СКЗИ) от компании «ИнфоТеКС», что позволило не только организовать необходимую защиту обрабатываемой и передаваемой в ИСУЭ информации, но и реализовать требования регулятора, а также минимизировать стоимость системы. Применение сертифицированных СКЗИ не позволяет манипулировать собранными данными учета, искажать или подменять их при передаче по каналам связи, а также защищает ИСУЭ от действий третьих лиц, связанных с неправомерным отключением энергоснабжения путем передачи несанкционированных команд управления. За счет автоматизации процесса снизятся и эксплуатационные расходы энергосбытовых компаний — инженерам больше не нужно выезжать «в поля» для проверки работы приборов учета.

В проекте используется полностью российское программное обеспечение и отечественное оборудование — в частности, сертифицированные ФСБ России системы криптографической защиты информации решения ViPNet SIES компании «ИнфоТеКС». Это позволяет обеспечить удаленное безопасное управление приборами учета и сбор данных с них в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» для 1-й категории значимости объекта. Решение обладает высокой отказоустойчивостью, а его обслуживание может проводиться без остановки на период сервиса.

Внедрение программно-аппаратного комплекса на базе продуктов «Сигма.ИВК» и СУП СПД «Пионер» и криптографической платформы компании «ИнфоТеКС» позволяет энергосбытовым компаниям в полном объеме выполнять требования Постановления Правительства России №890 от 19.06.2020 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

«Результатом взаимодействия специалистов ПАО “Интер РАО”, ГК СИГМА и АО “ИнфоТеКС” стало решение, не имеющее аналогов на российском рынке. Результаты внедрения позволяют с уверенностью заявить, что решение отвечает актуальным законодательным требованиям и обеспечивает выполнение стратегических задач энергосбытовых компаний в области импортозамещения, защиты информации и перехода на современные цифровые технологии», — сказал Александр Пестунов, заместитель генерального директора компании «Сигма».

«Достигнутый результат стал возможным благодаря синергии всех участников рынка и стремлению работать в команде. Проделана большая работа, получен положительный опыт взаимодействия, который компания “ИнфоТеКС” готова применять для обеспечения безопасности проектов ИСУЭ», — сказал Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «ИнфоТеКС».

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Компания «ИнфоТеКС» — разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле «ИнфоТеКС» более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1,5 тыс. сотрудников в 12 городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.

«Сигма» — универсальный ИТ-интегратор. Компания создана в 2005 г. и обладает уникальной экспертизой в области разработки, внедрения, сопровождения и развития ИТ-систем во всех сегментах энергетики — от генерации до сбыта. C 2021 г. входит в группу «Интер РАО». Линейка собственных ИТ-решений «Сигмы» для энергетики — одна из самых полных на российском ИТ-рынке. 12 из 20 решений компании входят в Реестр российского ПО, семь решений включены в два индустриальных центра компетенций: ИЦК ЖКХ и ИЦК «Электроэнергетика».