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Сбербанк: мошенники усовершенствовали схему оформления займов в микрофинансовых организациях с помощью учетной записи на «Госуслугах»

Мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляют поддельные удостоверения. Под разными предлогами, которые, как правило, связаны с запугиванием жертвы, злоумышленники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала «Госуслуги», а также код подтверждения доступа из SMS-сообщения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Получив возможность доступа к личному кабинету «Госуслуг», мошенники, действуя от имени жертвы, регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию «Войти с помощью "Госуслуг"», затем оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги. Жертве остаются долговые обязательства с огромными процентными ставками. Кроме того, персональные данные из личного кабинета «Госуслуг» пострадавшего могут использоваться при реализации других схем мошенничества.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из SMS-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц. Верный признак мошенничества, если неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и по видеосвязи предъявляют удостоверения или другие «подтверждающие» документы. Если мошенники все-таки завладели вашим личным кабинетом, постарайтесь как можно быстрее восстановить доступ к нему. Максимально оперативно это можно сделать через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»: в строке поиска достаточно ввести слово «Госуслуги», далее выбрать действие: «Регистрация на "Госуслугах"», затем подтвердить учетную запись и восстановить пароль».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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