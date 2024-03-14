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Новый сервис для работы с машиночитаемой документацией внедрен на ЕЦПЭ

На Единой цифровой платформе экспертизы запущен в промышленную эксплуатацию функционал по автоматизированному разбору пояснительной записки в формате XML при формировании и подаче заявления на экспертизу. Об этом CNews сообщили представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Новый функционал, разработанный Центром цифровой трансформации Главгосэкспертизы России, позволяет в автоматизированном режиме проводить сверку данных в пояснительной записке – первом разделе проектной документации, загружаемой на экспертизу непосредственно через портал platformaexpert.ru. В том числе благодаря сервису у пользователей ЕЦПЭ появилась возможность предварительно заполнить черновик заявления данными, указанными в пояснительной записке, а также сравнить контрольные суммы в загружаемой проектной документации с пояснительной запиской.

Кроме того, в составе сервиса реализован прогресс-бар – функция для отображения процесса загрузки документации при подаче на экспертизу. «При загрузке архива проектной документации происходит автоматическое сопоставление документации в соответствии с разделами, описанными в пояснительной записке, и структурой разделов проектной документации Единой цифровой платформы экспертизы», – сказал Азамат Джанкезов, руководитель проектов отдела по развитию информационных систем Центра цифровой трансформации Главгосэкспертизы России.

В ближайшее время на ЕЦПЭ планируется внедрение машиночитаемого формата замечаний на этапе экспертизы, в том числе будут автоматизированы процессы в части подготовки и выдачи повторных замечаний.

Кроме того, завершается разработка нового сервиса «Профиль клиента», включающего задачи развития личного кабинета юридических лиц – заявителей.

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