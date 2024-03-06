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«Газпром межрегионгаз» взаимодействует с производителями газового оборудования в рамках цифровизации систем учета газа

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» (входит в группу «Газпром межрегионгаз») обозначил основные векторы дальнейшего сотрудничества с производителями газового измерительного оборудования в свете внедрения интеллектуальных систем учета газа и связанными с этим процессом изменениями законодательной базы. Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Для реализации в компаниях группы «Газпром межрегионгаз» единых подходов к сбору данных с объектов телеметрического контроля «Газпром межрегионгаз инжиниринг» с 2022 года ведет активную разработку и внедрение «Единого пульта управления системами телеметрии» (ЕПУ СТМ) на базе программной платформы ИУСЦИФРА. Вместе с этим формируются актуальные требования к оборудованию для его успешной интеграции с ЕПУ СТМ, которые после утверждения «Газпром межрегионгаз» будут доведены до всех производителей измерительного оборудования.

Цифровизация учета поставок газа населению с использованием интеллектуальных систем учета газа (ИСУГ) также требует внесения изменений в законодательство. В связи с этим «Газпром межрегионгаз» совместно с Российским газовым обществом работает над совершенствованием законодательной базы, в которой впервые будет дано определение понятию «интеллектуальные системы учета газа» и будут регламентированы состав и правила предоставления минимальной функциональности ИСУГ, включая устройства контроля условий безопасного использования газа.

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Программный модуль «Единый пульт управления системами телеметрии в газораспределительных организациях и региональных компаниях по реализации газа» (ЕПУ СТМ ГРО/РГК) создан на платформе ИУСЦИФРА – собственной разработке «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Основная цель модуля – интеграция данных, получаемых с измерительных устройств объектов сети газораспределения и газопотребления.

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» является специализированной сервисной компанией, обеспечивающей основные виды деятельности в регионах присутствия компаний Группы «Газпром межрегионгаз». Осуществляет разработку и сопровождение специализированного программного обеспечения, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, техническое обслуживание и ремонт систем телеметрии, аудит учета газа, а также оказывает образовательные услуги. Входит в группу «Газпром межрегионгаз».

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