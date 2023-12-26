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Эксперты предложили создать в России систему поддержки разработчиков видеоигр

Представители Республики Саха (Якутия) из Фонда развития инноваций Якутии и ИТ-Парка Якутска вышли с инициативой создания в Якутии Фонда развития и поддержки видеоигровой индустрии, который в том числе мог бы аккумулировать функции издателя видеоигр. Об этом CNews сообщил пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.

Как отметил генеральный директор АТРЭ Владислав Онищенко, за последние пять лет индустрия разработки видеоигр в России вышла на серьезный уровень развития и флагманские позиции в этом тренде занимает именно Якутия.

«Компании-единороги из Якутии заявили о себе на рынке. И нам важно сохранить и закрепить существующую тенденцию, масштабировать опыт Якутии на всю страну. Это перспективное направление работы для российских институтов развития, в первую очередь "ВЭБ.РФ"», — сказал Владислав Онищенко.

По словам главного аналитика Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) Виталия Аммосова, системная поддержка инноваций позволила региону занять первое место на Дальнем Востоке по экспорту ИT-услуг. По данным мониторинга, на 2023 г. в отрасли видеоразработки в Якутии заняты более 200 специалистов. Якутские разработчики работают как в сегменте мобильных приложений, так и игр для ПК. Их продукты активно используют национальный колорит и якутский сеттинг.

Развитию отрасли способствует выстроенная экосистема поддержки технологичных и креативных индустрий: ИT-парк, Фонд развития инноваций, акселерационные программы, направленные на инди-группы разработчиков видеоигр.

По словам руководителя направления «Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации» ИT-кластера фонда «Сколково» Алексея Каленчука, там также заинтересованы в разработках российских ИT-специалистов. Из 3,8 тыс. резидентов фонда 1,6 тыс. приходится на сферу ИT. Представитель фонда отметил, что по опыту поддержки гейм-стартапов наиболее перспективно создание комплексных проектов на стыке видеоигр и других сфер, центров комплексной экспертизы.

Как сообщил заместитель генерального директора Организации развития видеоигровой индустрии Александр Бодров, отечественная отрасль видеоигр имеет серьезный экспортный потенциал. Деловые контакты в этой сфере ведутся достаточно активно. По его словам, наиболее активно российскими видеоиграми интересуются в Китае, Южной Корее, Иране и Индонезии. Российский рынок, который насчитывает около 88 млн геймеров, также интересен партнерам из этих стран.

Обсуждая проблематику развития отрасли, эксперты говорили о качестве образования в сфере разработки видеоигр, дефиците преподавателей, имеющих успешный практический опыт в отрасли, слабом уровне бизнес-образования у будущих разработчиков. Эксперты договорились совместно разработать проекты стратегических документов по развитию отрасли и при экспертной поддержке «ВЭБ.РФ» вынести их на обсуждение с руководством экономического блока правительства России.

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