AIRI и «СбермедИИ» будут совместно разрабатывать новые AI-решения

АНО «Институт искусственного интеллекта» (AIRI) и «СбермедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) заключили соглашение о совместной разработке алгоритмов на базе искусственного интеллекта (AI) для здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители AIRI.

AIRI — автономная некоммерческая организация, объединяющая ученых и инженеров данных. «СбермедИИ» разрабатывает медицинские решения с использованием технологий искусственного интеллекта. Компания развивает направление систем поддержки принятия врачебных решений, в частности сервисы по анализу визуальных медицинских исследований и обработке текстовых данных из электронных медицинских карт (ЭМК).

Семейство диагностических ассистентов «СбермедИИ» представлено цифровым помощником врача «ТОП-3» и диагностическим ассистентом на базе AI. Эти сервисы уже внедрены во все взрослые поликлиники Москвы и помогают в постановке предварительного и заключительного диагнозов. Сервисы визуальной диагностики «КТ головного мозга», «КТ органов грудной клетки», «Маммография» и другие помогают выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях, делают диагностику более качественной и эффективной.

Иван Оселедец, генеральный директор AIRI: «На базе лаборатории "Сильный искусственный интеллект в медицине" под руководством одного из самых цитируемых в России ученых в области медицинского искусственного интеллекта Дмитрия Дылова, при участии профильных экспертов из других научных групп AIRI, будут развиваться новые AI-технологии в медицине. В первую очередь мы планируем уделить внимание развитию медицинских ассистентов и созданию единой модели для удаленной консультации людей по медицинским вопросам. Мы с партнерами ставим перед собой амбициозную цель — привнести мультимодальность в медицинские AI-продукты. В реализации помогут результаты проекта FusionBrain, который развивает технологии Kandinsky и OmniFusion совместно с другими командами исследователей из компаний-партнеров. Это позволит существенно повысить качество, точность и функциональность искусственного интеллекта в медицине».

Владимир Кох, генеральный директор «СбермедИИ»: «Компания "СбермедИИ" разрабатывает и внедряет в повседневную практику медицинских учреждений по всей стране сервисы на базе искусственного интеллекта. Наша команда обладает экспертизой в вопросах создания, востребованных AI-решений для врачей, большим опытом взаимодействия с организаторами здравоохранения, интеграции с региональными информационными системами и пилотирования передовых технологий в медицине. Сотрудничество с "Институтом искусственного интеллекта" позволит создавать новые решения, которые будут направлены на достижение качественно нового уровня предоставления медицинских услуг в России».

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Научно-исследовательскй Институт искусственного интеллекта — автономная некоммерческая организация, занимающаяся фундаментальными и прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта. На сегодняшний день более 90 научных сотрудников AIRI задействовано в исследовательских проектах института для работы совместно с глобальным сообществом разработчиков, академическими и индустриальными партнерами.

Компания «СбермедИИ» — разработчик медицинских решений с использованием технологии искусственного интеллекта (AI). Входит в индустрию здоровья Сбербанка. Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) объединяет на одной платформе разработки и решения, в числе которых: цифровой помощник врача «ТОП-3», а также сервисы визуальной диагностики «КТ головного мозга», «КТ органов грудной клетки», «Маммография» и другие. MDDC предназначен для лечебно-профилактических учреждений России и встраивается в медицинские информационные системы и рабочие станции врачей.