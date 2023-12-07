В Санкт-Петербурге программный робот обработал архивные записи с грампластинок времен блокады

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр совместно с Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб) внедрили программного робота для обработки цифровых копий архивных аудиозаписей. Проект ведется в рамках программы «Эффективный регион».

В ЦГАКФФД СПб, подведомственном Архивному комитету Санкт-Петербурга, хранятся аудио- и визуальные материалы различных предприятий и организаций города. В состав фондов также входят грампластинки разных годов XX века, в частности, периода блокады Ленинграда. Записи с них обработали с помощью технологии RPA.

Архиву требовалось обработать 16 тыс. аудиофайлов записей с грампластинок. Робот выполнил задачу за 21 рабочий день, тогда как людям на это потребовалось бы 165 дней.

Ранее в сентябре в архиве был реализован другой проект с использованием программного робота. Робот создал сжатые версии цифровых копий фонодокументов, работая с электронным фондом пользования и программно-аппаратным комплексом, преобразующим звуковые файлы в стенограммы.

«Внедрение программных роботов позволяет сотрудникам архива выполнять многочисленные, но рутинные задачи в автоматическом режиме. В сентябре был завершен первый этап проекта, в ходе которого робот значительно ускорил работу, связанную с ведением государственной информационной системы ″Архивы Санкт Петербурга″. В октябре сотрудники Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра модифицировали робота для других задач, с которыми он также смог успешно справиться в короткие сроки», – отметил вице-губернатор Санкт Петербурга Станислав Казарин.